El Taiger: "Aquello es una dictadura y esto es una mafia"

El reguetonero cubano José Manuel Carvajal, El Taiger, afirmó que “aquello [Cuba] es una dictadura y esto [Miami] una mafia”, en respuesta a los que intentaron boicotear el concierto que dio este último sábado en el Flamingo Theater Bar de Miami.

“Estoy aquí haciendo mis cosas, al final compré merienda para todo el mundo, para que sepan. Aquello es una dictadura y esto es una mafia. Y estoy yo, en medio de las dos cosas, siendo un cubano nuevo que mira hacia la verdadera libertad. No hacia el interés de la libertad. Sin extremismos, ni de los de allá ni de los de aquí. Viva Cuba Libre!!”, dice el músico cubano en un fragmento de una transmisión en directo antes de su concierto.

El mismo sábado, poco antes de dar su show, El Taiger comentó en su cuenta de Instagram que “te dije que tu derecho es el mío. El tiempo te dirá que no es la manera de buscar la libertad de Cuba. La vamos a lograr todos juntos, no tú solo”, en clara alusión al influencer Alexander Otaola, quien movilizó a numerosos exiliados para ir a protestar fuera del Flamingo Theater Bar, como sucedió con el concierto de Los Van Van el viernes último en Pembroke Pines.

El reguetonero cubano cuando se subió al escenario para comenzar su concierto gritó “¡Viva Cuba Libre!”, y luego comentó a los presentes que “ustedes son las personas que no se dejaron influenciar y que tienen criterio propio (…) Son los primeros que también quieren la libertad de Cuba. Y son las personas que les están dando de comer a mis hijos, porque yo soy más papá que artista”.

"Tanta gente linda en este pueblo de MIAMI, pero lo mejor es que no son influenciables. Los que ves aquí todos tienen decisión propia. Viva Cuba libre. Mil gracias, Miami, mil gracias", escribió también el artista cubano en una publicación de este domingo en la que se ve parte del público que asistió al concierto.

En ese concierto se presentaron junto a él El Kimiko, quien llegó recientemente a Estados Unidos por la frontera de México; El Kamel, El Chulo y El Happy.

El reguetonero cubano ha estado en el centro de la polémica desde su reciente viaje a Cuba, además por participar este último viernes en el concierto que ofrecieron Los Van Van y Havana D'Primera en el Charles Dodge City Center, en Pembroke Pines, donde también protestaron exiliados cubanos.

"Yo soy más papá que artista y no me están entendiendo. Fui allá [a Cuba] a ver a mi familia, dejen la bobada conmigo. Mi concierto en el Flamingo [Miami] se va a reventar porque yo soy un cubano de corazón, a mí me hizo la gente que no está hoy sentada aquí. La gente que piense lo que quiera y que viva Cuba libre", había dicho El Taiger recientemente antes de levantarse y abandonar una entrevista en el programa "Bafletazo", donde se quejó del tipo de preguntas que le estaban haciendo.

El cantante urbano generó gran revuelo con su visita a Cuba, la cual había anunciado semanas antes de viajar. En ese momento dijo que quería ir a visitar las tumbas de su madre y su padre, y pasar tiempo con su familia, en especial con sus pequeñas hijas: "Voy a cumplir con mi familia, que estoy loco por ver a mis hijas hembras y a pararme delante de la tumba de mis viejos. No quiero a nadie mañana hablando de política, que si yo fui. Soy de ahí, nací y me crie ahí, y lo que soy me lo dieron ahí".

El intérprete de "Habla matador" aseguró que su viaje a Cuba no cambia la forma en la que piensa del régimen ni las opiniones que ha venido dando en los últimos tiempos. No obstante, el artista ha sido cuestionado por poder viajar tranquilamente al país con las declaraciones que hizo contra el gobierno después de las protestas del 11 de julio, mientras las prisiones cubanas están llenas de manifestantes.