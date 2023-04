Polémica por la aparición en Playboy de la secretaria de Estado de Francia

Marlène Schiappa, actual secretaria de Estado de Economía Social y anterior ministra de Igualdad de Francia, ha generado polémica en el país galo por ser portada para la revista Playboy.

Aunque la publicación está prevista para el próximo domingo 8 de abril, algunas imágenes se filtraron a la prensa levantando importante polvareda en medio de un caldeado ambiente político en el país europeo.

Schiappa, quien es ministra del gobierno de Macron desde 2017, apareció en la portada de la revista para ilustrar una extensa entrevista que concedió sobre feminismo, aborto, derechos de las mujeres, colectivo LGTBI+, literatura y otros temas sociales.

“Defender el derecho de las mujeres a tener el control de sus cuerpos, eso está en todas partes y todo el tiempo. En Francia, las mujeres son libres. Con todo respeto a los detractores e hipócritas”, escribió el pasado sábado la ministra a modo de defensa en Twitter.

Las imágenes que ilustran la revista generaron un gran revuelo en el país europeo, en medio de un contexto marcado por una impopular reforma de pensiones llevada adelante por Macron a pesar de contar con amplia oposición pública.

No obstante, valga aclarar que la imagen que se ha extendido principalmente en redes sociales en los últimos días no es la verdadera portada de la revista, según se han encargado de aclarar varios medios dedicados a desmentir bulos.

Schiappa ha sido defensora de los derechos de las mujeres durante mucho tiempo y fue nombrada como la primera Ministra de Igualdad de Género de Francia en 2017.

En ese cargo encabezó con éxito una ley de acoso sexual que permite que se emitan multas a los hombres que silben, acosen o sigan a las mujeres en la calle.

La noticia de la portada protagonizada por Schiappa no ha sentado nada bien incluso en miembros de su propio partido. La primera ministra, Elizabeth Borne, consideró que la presencia de Schiappa en la revista "no es apropiada" y menos en el actual momento que vive Francia.

El político francés de izquierdas, Jean Luc Mélenchon, que quedó tercero en las elecciones presidenciales de 2022, criticó en Twitter tanto la apariencia de Schiappa en Playboy como la decisión del presidente Macron de conceder una entrevista a la revista infantil Pif Gadget.

“En un país donde el presidente se expresa en Pif y su ministra en Playboy, el problema sería la oposición. Francia se descarrila", escribió el político francés.

Sin embargo, el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, salió en defensa de Schiappa durante una entrevista y la calificó de "mujer de carácter". "No me haréis decir nada malo de Marlène Schiappa (...). Ser una mujer liberada no es tan fácil", concluyó.

Playboy es una revista de entretenimiento para adultos fundada en Chicago en 1953 por Hugh Hefner. La revista se ha expandido a Playboy Enterprises, Inc. y es una de las marcas más conocidas a nivel internacional.

