Político francés pide a Trump devolver la Estatua de la Libertad y EE.UU. responde

El eurodiputado francés Raphaël Glucksmann ha reavivado las tensiones diplomáticas entre Francia y Estados Unidos al solicitar públicamente la devolución de la Estatua de la Libertad.

Lo hizo durante un acto de su partido de centroizquierda "Plaza Pública", donde criticó duramente las políticas internas y externas de la administración de Donald Trump.

“Devuélvannos la Estatua de la Libertad. Fue nuestro regalo para ustedes. Pero, al parecer, la desprecian. Así que ella será feliz aquí con nosotros”, dijo Glucksmann ante los aplausos de sus seguidores.

Para el político francés, Estados Unidos “ha optado por ponerse del lado de los tiranos”, mencionando como ejemplos la política migratoria restrictiva de Trump y su cuestionada postura ante la guerra en Ucrania.

La respuesta de la Casa Blanca

La respuesta de Washington no tardó en llegar. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ridiculizó la propuesta y rechazó categóricamente la devolución del icónico monumento.

“Por supuesto que no”, afirmó Leavitt cuando un periodista le preguntó si el presidente Trump consideraría la solicitud francesa.

“Mi consejo para ese político francés de bajo nivel no identificado sería recordarle que solo es gracias a los Estados Unidos de América que los franceses no están hablando alemán en este momento, por lo que deberían estar muy agradecidos con nuestro gran país”, añadió.

Con una sonrisa, Leavitt zanjó la polémica evocando la histórica intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, concretamente el Desembarco de Normandía, donde las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos, contribuyeron decisivamente a la liberación de Francia de la ocupación nazi.

Sin embargo, internautas versados en Historia han recordado a su vez en numerosas entradas en redes sociales, que Estados Unidos no existiría sin la decisiva ayuda de Francia.

La nación europea fue el principal aliado de los rebeldes estadounidenses durante la guerra de Las Trece Colonias. Tras la victoria estadounidense en la Batalla de Saratoga, en 1777, Francia firmó un tratado de alianza con Estados Unidos en 1778.

Desde antes de la alianza formal, Francia ya proporcionaba armas, pólvora y préstamos financieros a los colonos.

Glucksmann insiste: “Esa América luchaba contra los tiranos, no los adulaba”

Lejos de replegarse, Glucksmann utilizó sus redes sociales para ampliar su postura y responder directamente a la portavoz de Trump.

“Yo no estaría aquí si cientos de miles de jóvenes estadounidenses no hubieran alcanzado las costas de Normandía”, escribió en un hilo en X mostrando su “gratitud eterna” hacia Estados Unidos y su sacrificio en la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, matizó que aquella América “luchaba contra los tiranos, no los adulaba. Era enemiga del fascismo, no amiga de Putin. Y ayudó a la resistencia, no atacó a Zelenski”.

“Esa América, fiel a las maravillosas palabras inscritas en la estatua de la Libertad, tu América, merece mucho más que la traición a Ucrania y Europa, la xenofobia o el oscurantismo”, añadió en su mensaje Glucksmann, quien recordó el simbolismo que representa la Estatua de la Libertad.

“Si el mundo libre ya no le interesa a su gobierno, tomaremos nosotros la antorcha en Europa. Hasta que nos encontremos otra vez en la lucha por la libertad y la dignidad, seremos los continuadores de nuestra historia compartida y los protectores de nuestro tesoro: más que una estatua de cobre y acero, la libertad que simboliza”, concluyó.

"La Libertad iluminando el mundo"

La estatua, cuyo nombre original es "La Libertad iluminando el mundo", fue concebida por el político francés Edouard de Laboulaye y diseñada por Auguste Bartholdi.

Francia la regaló formalmente a Estados Unidos el 4 de julio de 1884 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia y celebrar la abolición de la esclavitud.

Su inauguración oficial tuvo lugar el 28 de octubre de 1886 en la Isla de la Libertad, en la bahía de Nueva York.

El monumento se ha erigido durante décadas como un faro de libertad y democracia para el mundo.

Su inscripción, con versos del poema ‘The New Colossus’ de Emma Lazarus, es especialmente icónica:

“Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, vuestras masas apiñadas que anhelan respirar libres (...) Envíame a estos, los desamparados, la tempestad. Levanto mi lámpara junto a la puerta dorada”.

No obstante, Glucksmann considera que la América actual bajo la administración Trump ha dejado de ser fiel a esos ideales.

“Hoy, esta tierra está dejando de ser lo que era”, lamentó en su intervención pública, acusando a Trump de “autoritarismo” y de traicionar la tradición democrática estadounidense.

¿Puede Francia recuperar la estatua?

A pesar de la controversia mediática, la petición carece de base legal.

La Estatua de la Libertad es propiedad del gobierno estadounidense y forma parte del Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO.

Aunque simbólica, la propuesta de Glucksmann refleja el creciente malestar de sectores europeos ante el rumbo que ha tomado la política exterior de Washington bajo el mandato de Trump.

Glucksmann concluyó que su petición es más una metáfora moral que una demanda real: “Nadie, por supuesto, irá a llevársela. Es vuestra. Pero lo que representa pertenece a todos”, concluyó.