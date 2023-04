Otaola responde a Yomil: "Pon tu pizzería en función de matarle el hambre a todo el barrio"

Los encontronazos entre Yomil Hidalgo y Alexander Otaola continúan y ahora fue el presentador el que respondió a los recientes ataques del reguetonero.

A raíz del viaje de Tekashi 6ix9ine a Cuba y su videoclip con Lenier Mesa en el que aparece repartiendo dinero a los pobladores de Pinar del Río, Yomil lanzó un dardo a Otaola diciendo que el rapero había hecho más por Cuba en un día que él en seis años.

En su programa “El Mañanero” el actor cubanoamericano no dejó pasar el momento de responderle a Yomil: “Tú no lo has hecho jamás, nunca. ¿Por qué no le matas el hambre a los cientos de miles de millones de familias muertas de hambre en La Habana mientras tú estás vendiendo pizzas?”.

“Dale, quiero verte, pon tu pizzería asquerosa en función de matarle el hambre a todo el barrio que está alrededor” , añadió Otaola.

Su respuesta al reguetonero no quedó allí y también se refirió a los precios de los productos que este ofrece en su negocio: “Un refresco en 170 pesos no creo que todo el mundo lo pueda pagar. Y yo me imagino que los niños pasan por la puerta de tu pizzería locos por tomarse un refresco y tú no se lo das”.

El influencer ha sido uno de los que ha criticado el videoclip de Tekashi y Lenier abiertamente, pues para él este “no es un video musical inocente” sino que tiene una “intención marcada”.

“Lo que necesitan es 11 millones de Tekashis que vayan a regalar dinero para que resuelvan o traten de resolverle a esa gente todo lo que ellos son incapaces de proveer”, aseguró Otaola refiriéndose al gobierno de Cuba.

Para algunos el gesto del rapero estadounidense-mexicano fue algo noble, que demostró humildad y ayudó a muchas personas; sin embargo, otros como Otaola vieron este acto como una ofensa.

“Una limosna de 100 dólares no ayuda a nadie (…) ¿Cómo puede haber alguien orgulloso de ver a su pueblo arrastrado recibiendo dinero de un delincuente? Hay que tener un poco de dignidad”, añadió.

