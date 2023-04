Cubanos reaccionan al videoclip de Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa

La polémica continúa en torno al videoclip de la canción "Leyenda viva", colaboración entre Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa, y mientras algunos se mostraron en contra, otros recordaron que en Cuba hay presos políticos por usar la bandera como expresión artística.

El audiovisual, que tiene más de dos millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas, muestra al rapero estadounidense de origen mexicano en Pinar del Río, compartiendo con ciudadanos de esa provincia, entregándoles dólares y arropado con la bandera cubana.

"Es triste ver cómo Tekashi 69, artista estadounidense-mexicano, puede ir a grabar su parte de la canción en Cuba, mientras el cubano Lenier Mesa no puede regresar a su patria a grabar la parte de él, todo porque el 11 de julio se puso del lado del pueblo mientras estaban siendo brutalmente reprimidos por la dictadura. Lo siento, pero no me gusta la canción. Cero polémica, sencillamente no", escribió el activista Marcel Valdés.

Al debate se sumó la activista transexual Kiriam Gutiérrez Pérez, quien afirmó sentir vergüenza, ira e impotencia ante el videoclip.

"¿Quién [c]oño le dió los permisos de filmación a esta gente? ¿A quién le pagó? ¿Cuánto pagó este señor, americano y con tremendo expediente, por filmar en Pinar del Río, gente en total miseria, hambre, niños pidiendo dinero, gente humilde que todavía no se recupera del paso del huracán, y todo esto con una bandera cubana encima? Y para rematar con un cantante cubano anticomunista, con canciones en contra del régimen, un cantante de Patria y Vida", preguntó.

Por último, destacó que "la letra está muy linda y todo", pero recordó que en Cuba "hay gente presa por menos que eso".

La activista Lara Crofs preguntó cómo es que los cubanos han podido caer tan bajo.

"Este tipo viene a Cuba a hacer más millones de la miseria cubana, el gobierno lo apoya y el pueblo en su miseria le agradece la limosna. Lo de usar la bandera como capa, no es ultraje ni na", apuntó.

La cubana Yordanka Battle Moré compartió un ost en Facebook donde le envió un mensaje a Tekashi 6ix9ine.

"Díganle que yo vivo en Calzada 215, a ver si logro arreglar mi techo. Me río pa' no llorar, porque damos grima mundial", agregó.

El rapero cubano El Funky no criticó el tema ni el videoclip, pero si recordó que en Cuba hay gente presa como Luis Manuel Otero Alcántara o Aniette González por realizar un performance con la bandera.

"Muchos artistas que no pueden regresar hoy por hoy a nuestra tierra natal. Con los sentimientos no se juega", apuntó.

El activista Leandro Pupo Garcés criticó a los que se sintieron ofendidos con el videoclip y les pidió que reaccionaran igualmente cuando alguien sufra injustas penas de prisión en Cuba.

"Durante décadas han romantizado la pobreza, haciéndonos creer que la felicidad radica en las carencias; que además son consecuencias de la política fallida que ellos defienden, de la incapacidad de los que se creen dueños de Cuba. Así han esclavizado a nuestro pueblo. Por eso hablar de la miseria que asfixia a los cubanos, siendo el resultado de esa pésima gestión, inevitablemente es hablar de política", escribió.

Para Pupo Garcés, el problema está cuando la pobreza se ha convertido en miseria.

"No culpo a Tekashi por nuestras desgracias, ni lo critico por regalarle dinero a nuestra gente, eso sería una estupidez. Pero pienso que está lejos de ser la solución a nuestros problemas. La libertad sigue siendo la solución: con ella se puede aspirar a salir de la miseria, que el éxito deje de ser un derecho exclusivo de una casta", finalizó.

Captura de pantalla de Instagram

"Felicidades, flaco. Sigue representando calladito", escribió en Instagram el reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez (El Chulo).

"Leyenda viva", es la primera colaboración musical entre Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa, y el estreno del videoclip y la canción estuvo envuelto en una serie de polémicas, tras la segunda visita del rapero a Cuba.

Las imágenes que se divulgaron días antes del lanzamiento, con Tekashi 6ix9ine arropado con la bandera cubana, enfurecieron a muchos ciudadanos, porque coincidentemente una joven fue detenida por hacer exactamente lo mismo.

