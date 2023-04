Joven que intentó escapar de Cuba en bicicleta acuática denuncia represión policial

Alejandro Tamayo Chacón, uno de los tres jóvenes que en julio del pasado año fue repatriado a Cuba tras ser interceptado por la Guardia Costera a bordo de una bicicleta acuática rumbo a EE.UU., denunció que desde su retorno a la isla es víctima de asedio policial.

“Desde que me trajeron para acá para Cuba los policías represores me han seguido molestando y no me dejan respirar. Me hicieron juicio y me pedían de uno a tres años”, dijo el joven de 24 años en declaraciones a Univision.

Tamayo Chacón pidió ayuda porque asegura que el gobierno no lo deja en paz y no puede conseguir trabajo, lo que no le permite obtener un sustento para su familia.

Sus dos acompañantes en la salida fallida volvieron a intentarlo y en sus casos sí ingresaron a Estados Unidos y están allí, pero Tamayo Chacón decidió no arriesgarse nuevamente.

“Lo que hicieron conmigo aquí fue una injusticia. Invadieron mi casa sin una orden de detención”, dijo Tamayo Chacón sobre las violentas imágenes de su arresto, que se viralizaron en redes sociales poco después de ser retornado a la isla.

En un video que corrió como pólvora se ve al joven cuando fue sacado a rastras de su casa en medio de los gritos de su familia y de su esposa, que entonces estaba embarazada.

“Mira lo que me están haciendo, súbelo para Facebook, súbelo”, gritaba mientras era sacado de su humilde vivienda en el municipio Habana del Este, entre los gritos de dos mujeres y el llanto de una niña que imploraba a la policía que lo soltara.

En declaraciones posteriores a la prensa hispana de Estados Unidos, la esposa del joven pidió justicia y argumentó que la policía entró en la vivienda sin una orden judicial.

En esa oportunidad Kenia Chacón, madre del detenido, mostró las malas condiciones en que estaban viviendo y subrayó que si su hijo había intentado salir del país era por un buen motivo: económico.

Pocos meses después de aquel incidente, la vida del joven no solo no ha mejorado, sino que además quedó marcado por las autoridades del régimen, que presume de una alargada sombra sobre quien intenta oponérsele de algún modo.