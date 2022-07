Salen a la luz imágenes de jóvenes escapando de Cuba en bicicleta acuática: "Los delfines con nosotros"

Nuevas imágenes de los tres jóvenes cubanos que escaparon de la isla y llegaron a aguas de Florida en una bicicleta acuática la pasada semana circulan en redes sociales.

En el video, publicado en la página de Cubanos por el Mundo, se ve a los muchachos pedaleando en pleno mar, cargados de ilusión de llegar a tierras de libertad.

"Esto no es velocidad, esto es resistencia", dijo uno de ellos, mientras les daban a los pedales con un ritmo suave para no cansarse tan rápido.

En medio de su travesía, varios delfines rodearon la bicicleta acuática y los acompañaron parte del camino, nadando delante y alrededor de ellos.

"Miren esto, caballero, los delfines nos están acompañando, la naturaleza guiándonos, esto es increíble", dijo el joven que filmaba.

"La bendición de Olodumare", añadió otro.

Los tres jóvenes fueron interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos cerca de los Cayos de Florida y repatriados el 13 de julio en un grupo de 77 balseros cubanos.

El pasado sábado, la Policía cubana arrestó de forma violenta a uno de los tres balseros: Alejandro Tamayo Chacón, de 23 años. Imágenes en redes sociales mostraron cómo el joven fue sacado a rastras y golpes de su humilde vivienda en Habana del Este, y dos mujeres de su familia intentaron impedir que se lo llevaran.

La esposa de Tamayo dijo en declaraciones a Telemundo 51 que los tres balseros están arrestados, acusados de haberse robado la bicicleta acuática y que su esposo está, además, acusado de resistencia.

"Dicen que ellos se robaron la bicicleta acuática, pero no tienen evidencia. Les dije que me la mostrara, pero no me la mostró. Estoy bien molesta, bien dolida, bien estresada porque entraron a mi casa sin una orden judicial, entraron como les dio la gana a ellos. No respetaron que yo tengo ocho meses de embarazo", contó la joven.