Sahily Diago y su entrenador Frank Ayala sueñan desde Guatemala con lograr medallas para Cuba

Hacía tiempo no escuchaba de Sahily Diago, una corredora cubana de 800 metros que estampó en 2014, apenas con 19 años, un tiempazo de un minuto 57 segundos 74 centésimas en esa distancia.

Segunda en el Mundial Juvenil de Oregón 2014 y también plata en el Campeonato Centroamericano junior de 2012, Sahily hace cuatro años vive en Guatemala y entrena bajo la ávida mirada de un entrenador cubano, Frank Ayala, quien como él mismo afirma “la quiere como a una hija y la entrena desde hace muchos años”.

Entrenador cubano Frank Ayala / Cortesía CiberCuba

Bonita historia esta con la que “tropecé” a través de uno de esos hijos que tengo en el atletismo, mi querido Norbert Gutiérrez, medallista regional en 5 y 10 mil metros, más conocido entre la familia atlética como “Burundun”

Ay Julita ¡qué placer saber de ti aunque sea por las redes! Te sigo y claro que acepto conversar contigo. Trabajé en el estadio Panamericano desde 2007 hasta 2014 cuando pedí mi baja de la Federación Cubana de Atletismo. Me especialicé en corredores juveniles de 800 y 1500 metros, aunque siempre tuve algún que otro de edades mayores.

Vivo en Guatemala desde 2015 y soy muy feliz porque pude traer a mi mamá y a mi hijo, quien vino con su mamá, y estoy en pareja estable con una muchacha guatemalteca. Todos nos llevamos bien.

¿Bajo qué status estás allá?

Contrato de trabajo libre bajo el auspicio del Comité Olímpico y la Federación Nacional de Atletismo de Guatemala. No estoy vinculado a ningún club. Con Cuba tuvimos un proyecto antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a través del cual vino la corredora Rosemary Almanza que alcanzó sus mejores cronos y por la cual tampoco recibí retribución monetaria alguna, a pesar de los intentos de la entonces comisionada Yipsi Moreno.

De hecho, cuando la posta del 4 por 400 ganó aquel Mundial por equipos o fueron finalistas olímpicas, mi nombre nunca apareció en la Gala de los Mejores del Año. No sé qué va a pasar con el dinero de los premios porque como yo no aparezco oficialmente ¿qué voy a esperar?

En relación con Sahily, empezamos a prepararnos juntos en 2010. Cuando partí siguió entrenando con Nelson García y después de Tokio, ella decidió entrenar conmigo y se vino a Guatemala. Ella había conocido a un atleta de este país, se enamoraron y se casaron. Así, tras cuatro años separados, nos volvimos a unir.

Aquí me siento muy bien, me respetan y además de varios atletas oriundos entreno a Sahily, sin ninguna ayuda de Cuba pero lo hago muy a gusto. Ambos estamos en Quetzaltenango, a una altura de 2,347 metros sobre el nivel del mar que favorece mucho la preparación.

Sahily Diago y Frank Ayala / Cortesía CiberCuba

Hablando de preparación ¿qué planes has trazado?

Lo que hacemos normalmente es una periodización de Matveev hasta los Centrocaribes de julio en San Salvador y después dos planificaciones en ATR (Acumulación, Transformación y Realización) para las otras dos competencias del año: el Mundial de Budapest, Hungría en agosto y los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile en noviembre.

¿Cómo influye en tu preparación la tremenda altura de esa región?

Tú sabes lo que significa entrenar en la altura. La ciencia aplicada al deporte se impone. Aquí se trabaja en condiciones de hipoxia, hay que controlar los niveles de ácido láctico, de urea, de CK. Hay que estar muy al tanto de los niveles de hidratación, de las cargas. Si hay buenos niveles de hidratación y alimentación , la hemoglobina, vital transportadora del oxígeno, colabora con el buen estado del atleta y su posterior resultado.

No por gusto los kenyanos van en la avanzada en carreras de semifondo y fondo y los que nacieron a nivel del mar se trasladan a la altura.

Hasta el momento ¿cómo se encuentra Sahily?

Estamos enfocados en llegar en buena forma a París. Ella se encuentra bien, sin molestias ni lesiones.

Sahily Diago / Cortesía CiberCuba

¿Tienen previstas competencias en Europa?

Pues sí. Tenemos un mánager español y ya tenemos nuestra ruta crítica que comenzaría después de participar en la Copa Cuba, evento necesario pues el Campeonato Nacional de Cuba; además intervendremos en algunas carreras del World Continental Tour y mítines por el Viejo Continente.

En relación con la Liga del Diamante, esa tiene que ganársela ella corriendo por debajo de un minuto 57 segundos en 800. En cuanto a la posibilidad de que forme parte del relevo cubano, ahora hay más posibilidades porque hay relevo mixto también y ella ha marcado volantes de 51 segundos. Para que pueda demostrar ese crono tenemos previsto una carrera de 400 metros. Ella posee las condiciones.

¿Tu opinión del atletismo cubano?

Chica, yo considero que es bueno. El talento del deportista cubano, en cualquier especialidad, es genial. Aunque el sistema cubano está hecho grietas y la pirámide está más destruida que las del antiguo Egipto todavía hay lugares donde escarbas y salen atletas. No como en los años 80, 90 hasta 2000.

Tantas deserciones, tantos cubanos compitiendo por muchos países: España, Portugal, Azerbaiyán, Turquía, Italia… ¡Es algo triste pero entendible porque aquí qué futuro van a tener!

En el caso del atletismo se necesita una transformación total, sin mirar atrás, radical, sin pasos ¡no! Mira el triple salto. Si después del béisbol se pudiera buscar otra especialidad cuyo mayor potencial no está en Cuba, sería el triple salto. Yo mantengo excelentes conexiones con todos.

Un evento tan distinguido en el mundo como las vallas, después de la partida del prestigioso Santiaguito Antúnez no ha encontrado su paso. Es que la mentalidad no se puede cambiar máxime si no se quiere. Y así puedo hablarte de todo y en ese todo solo se ven pedazos de la gloria que una vez vivimos.

Hasta el momento Sahily ha permanecido callada. Ambos esperan la hora de reiniciar el entrenamiento.

Integré la selección nacional en 2010 y me fui en 2016, después de los Juegos Olímpicos de Río. Estuve un cuatrienio fuera hasta que llegué a Guatemala en 2019 y me reencontré con Frank. Soy residente permanente guatemalteca. Estoy muy tranquila, vivo en la casa de mi esposo con su familia.

Sahily Diago / Cortesía CiberCuba

¿Qué propósitos tienes, ya con 28 años?

Sabes que tengo una marca personal muy buena, 1, 57, 74 y estamos luchando por tratar de alcanzarla y mejorarla ¿por qué no? De lograrlo se abrirían muchas puertas, desde la clasificación directa al Mundial y los Juegos Olímpicos hasta poder correr en el Diamante.

¿Y en cuanto a los eventos regional y continental?

En los Centroamericanos y del Caribe, subir al podio y en los Panamericanos, ubicarme en la final y poder discutir un buen puesto.

¿Y en el Mundial?

¡Uff! Eso son palabras mayores pero soñar no cuesta nada; primero, luchar en el 800 y después poder integrar la posta larga cubana.

Te conocí aquí en el Estadio Panamericano y siempre has sido una atleta muy agradecida de tus entrenadores. ¿Qué es Pablo Ayala para ti?

Más que un padre. Pero no quiero dejar de decirte que con anterioridad mucho le debo al Chino, Cholo, Tomy, la Javá y Paputy, todos preparadores que han tenido que ver conmigo y no los olvido jajajajaja.

Decir Frank Ayala es decir mi familia, mi mejor amigo; con él he vivido momentos buenos, regulares y peores y considero que si estoy tan motivada es por su desinteresada ayuda. Lo considero un gran técnico, siempre apoyándome de cerca o de lejos.

Además de estar felizmente casada y reincorporarte a la práctica de lo que amas ¿cómo te va en Guatemala?

Muy bien, la familia de mi esposo me ama, me cuida. Estudié aquí en la Universidad y ya soy Licenciada en Deportes. Estoy super agradecida a amigos y familiares, a Frank, su familia y a Yipsi que en su momento me ayudó muchísimo.

Quiero agradecer al equipo que me respalda en mi preparación: mi fisio Marcela, el doctor Diego, a la gente de la Puma, Pascal, Clement, Darío que tanto me apoyan.

Frank, no quisiera concluir sin que me hables de tus mejores resultados con atletas guatemaltecos.

Clasifiqué al maratonista Luis Carlos Rivero al Mundial de Londres 2017 y ese mismo año rompimos los récords de los Juegos Centroamericanos del Istmo que fueron en Nicaragua por parte del vallista largo Gerber Blanco y en estos momentos tengo la mejor mediofondista del país, Viviana Aroche, que tiene las plusmarcas nacionales en 800, 1500 y 5000 y en esta última distancia la plusmarca regional.

Y siempre te digo algo: estoy feliz de hacer crecer el medio fondo en este lindo país que me ha recibido como un hijo pero me encantaría que Sahily pudiera darle medallas a Cuba; todos somos cubanos y aunque no me lo reconozcan, sé que sus triunfos son de ella y míos. Ojalá vuelvas a entrevistarme después que mi discípula concluya un 2023 satisfactorio para alegría de nuestro Verde Caimán.