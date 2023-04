VIRAL: Ben Afleck vuelve a sorprender a sus fans hablando un español fluido

El actor, director y productor estadounidense Ben Affleck se hizo viral en las últimas horas no sólo por el estreno de su nueva película “AIR: La historia detrás del logo”, basada en el origen de la famosa línea deportiva de Nike, sino por su buen manejo del idioma español.

Aunque no es la primera vez en los últimos años que Affleck deja boquiabiertos a sus fans hispánicos con sus dotes para la lengua de Cervantes, el flamante esposo de Jennifer Lopez lo ha vuelto a hacer.

En una entrevista con la cadena de radio española SER, Ben Affleck habló largo y tendido acerca de su filme, de la relación entre Nike y Michael Jordan, de por qué no quiso incluir a la estrella del baloncesto como personaje en la película y de cómo uno de los requisitos del exjugador de baloncesto fue que la premiada actriz Viola Davis interpretase el personaje de su madre.

"Habla mejor que Jennifer Lopez", coinciden en apuntar de forma jocosa en redes sociales varios seguidores del artista estadounidense tras escucharlo hablar.

Sin embargo, la relación de Ben Affleck con el idioma español data de mucho antes de las dos fases de su relación amorosa con JLO o con la cubana Ana de Armas.

Comenzó cuando era muy joven, concretamente a los 13 años, cuando un adolescente Ben Affleck actuó en “Wanted: The Perfect Guy”, un especial de televisión de la cadena de ABC en el que participó y que fue rodado en México.

Durante su estancia en ese país y en posteriores visitas, el actor llegó a adquirir un nivel bastante bueno del idioma.

En una entrevista explicó que no hace mucho tiempo retomó el estudió de la lengua porque su hija mayor, Violet, comenzó a tomar clases de español y casi llegó a superarlo en el manejo de ese idioma.

“No me importa que ya no pueda ayudarte con los deberes de matemáticas, que ya tienes 14 años, pero no vas a hablar mejor español que yo”, relató el actor entre risas, así que decidió retomar clases de español para refrescar sus habilidades conel idioma.

En "AIR: La historia detrás del logo", el filme que ha traído a la palestra nuevamente el buen español de Affleck, también figuran Matt Damon, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker y Viola Davis.

El filme narra la increíble y revolucionaria asociación entre un entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de basquetbol de Nike que revolucionó el mundo de los deportes y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan.

