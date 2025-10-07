¡Qué miradas! Jennifer Lopez y Ben Affleck se reencuentran en el estreno de "Kiss of the Spider Woman"

Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaron uno de los momentos más comentados del estreno de Kiss of the Spider Woman, en Nueva York, al reencontrarse y posar juntos en la alfombra roja, a poco más de un año de haber anunciado su separación.

Las cámaras de Hola captaron lo que parecía imposible: risas, miradas cómplices, susurros al oído y gestos de afecto entre ambos, que no pasaron desapercibidos para la prensa ni para los asistentes al evento.

Aunque el comportamiento de ambos fue muy profesional, su cercanía hablaba por sí sola. En varias imágenes se les puede ver intercambiando muy cómodos como si entre ellos no hubiera pasado un divorcio tan mediático.

Ben Affleck, quien figura como productor ejecutivo del filme, se unió a la presentación en un gesto claro de respaldo público hacia su exesposa, que protagoniza la cinta.

Durante su discurso, JLo le dedicó unas palabras que alimentaron aún más la atención de los medios: “Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin ti ni sin Artist Equity”.

La artista también posó en la alfombra roja junto a sus hijos, los mellizos Max y Emme, completando una noche llena de simbolismo familiar.

Lo más leído hoy:

Como broche de oro, Jennifer Lopez deslumbró con un vestido escultural del diseñador Harris Reed. La pieza, en tul transparente con bordados florales marrones, incluía una estructura negra en forma de óvalo que rodeaba su figura como una obra de arte. Un look audaz y teatral que reforzó su presencia estelar y se robó todos los flashes de la noche.

Preguntas frecuentes sobre el reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck