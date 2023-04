Joven cubana sufre dolores uterinos y necesita diagnóstico médico

La cubana Janet Cintra pidió ayuda porque desde hace dos años sufre fuertes dolores uterinos cuando tiene la menstruación y hasta el momento ningún médico ha sabido darle una respuesta.

"No puedo ni apenas caminar, cuando empiezo con la crisis me muerdo hasta más no poder, el dolor es demasiado fuerte y necesito operarme, no he podido resolver en ningún hospital porque en todos lados me pelotean y me dicen que no están operando", explicó a través de una publicación en Facebook.

Cintra compartió unas fotos en las que se ven las marcas de su boca, producto de las mordidas que se autoinflinge, para aliviar el dolor uterino.

"Por favor. que alguien que me ayude con mi problema de salud, porque ni siquiera sé si es cáncer lo que tengo. Ningún médico ha podido decirme qué enfermedad me causa estos dolores tan insoportables", finalizó.

El problema de salud de la joven cubana se suma a la crisis general que atraviesa el país, y que se refleja en servicios sanitarios deficientes, déficit de personal, farmacias vacías y centros hospitalarios sin insumos.

Los cubanos acuden a redes sociales para paliar su situación y piden ayuda, ya que las autoridades e instituciones estatales son incapaces de dar una respuesta efectiva.

Juan Alberto Ramos Rojas, de 83 años y residente en el poblado Capitán, de municipio Vertientes, de Camagüey, perdió la vista hace 3 años perdió la vista y en el hospital provincial le dijeron que no había lentes.

Una madre, residente en Holguín, pedía ayuda en noviembre del pasado año para que su hijo, de 12 años, fuera operado, luego que en el hospital donde permanecía ingresado le comunicaran que no había suero parental, oxígeno y anestesia