Alimentan a peloteros de Serie Nacional con casabe y jugo de guayaba

Peloteros cubanos del equipo Mayabeque que juegan contra Granma en la Serie Nacional de Béisbol fueron alimentados con casabe y jugo de guayaba, dijo a CiberCuba una funcionaria del INDER en Granma.

"Los jugadores protestaron y se hicieron algunas gestiones para darles pan con queso, pero la situación es compleja y no se puede hacer más", explicó la mujer, que no quiso ser identificada por temor a represalias.

Bolsa con casabe para que merienden los peloteros / Foto: CiberCuba

A los peloteros los alojaron en la instalación hotelera Villa Bayamo, que tiene buenas condiciones, pero la comida es poca y racionada, así que muchos están molestos porque se quedan con hambre, explicó la funcionaria.

Las restricciones en esta Serie Nacional de Béisbol son cada vez mayores, y dos peloteros deben compartir una botella de litro y medio de TuKola, cuando antes podían llevarse a casa latas de refresco que después vendían, para obtener un dinero extra.

"Lo que más cobran son 3,500 pesos, que no alcanza para casi nada; por eso es que muchos están pidiendo la baja de sus equipos, para dedicarse a otras cosas o salir del país en busca de mejores oportunidades. El INDER no les está garantizando casi nada", aseveró la mujer.

Aunque los deportistas que juegan en la actual Serie Nacional están contentos con los uniformes y la calidad de los insumos, se lamentan de lo poco que ganan, en medio de la inflación descontrolada que vive el país.

"No podemos pagarles más y entendemos su situación, pero desde las direcciones provinciales del INDER estamos atados de pies y manos, porque eso son decisiones de arriba", finalizó.

Esta semana, el periodista cubano Yasel Portó reveló que un pelotero regular de la Serie Nacional de Béisbol cobra 3,500 pesos, pero si está en la reserva, cobra menos.

Ya son varios los jugadores que han renunciado a seguir en sus equipos, por problemas con los comisionados de béisbol o los bajos ingresos económicos, entre ellos el tunero Rafael Viñales.

"La situación económica en la que estamos. Es algo muy incómodo, muy difícil, me parece que ahí no la voy a resolver, entonces voy a tener que dedicarme a otras cosas que me permitan ayudar a mi familia", declaró a la prensa oficialista.

Asimismo, este jueves trascendió que el holguinero Yasiel González pidió la baja de su formación, y aunque no ha dado declaraciones oficiales, personas cercanas al jardinero aseguran que se trata de una decisión por temas económicos.