Exboxeador cubano Enrique Carrión hospitalizado en Angola

Enrique Carrión Olivares, campeón mundial de boxeo amateur y gloria de la escuela pugilística cubana se encuentra hospitalizado en Angola, país en el que reside y trabaja desde 2013 como entrenador.

En un video compartido el pasado miércoles por la plataforma Boxeo Cubano, dedicada a “promover a los atletas cubanos”, Carrión envió un mensaje desde el hospital en el que permanece ingresado y visiblemente deteriorado.

“Llevo aquí nueve días. Estoy loco por salir de aquí y no sé… porque he visto pacientes con síntomas peores que los míos y les han dado de alta... y yo no sé qué pasa conmigo. Dicen que tengo dolor de estómago. Yo no tengo ningún dolor de estómago; que tengo diarrea, yo no tengo diarrea, y yo no sé por qué me retienen tanto tiempo aquí”, dijo el exboxeador.

El laureado pugilista cubano llegó a Angola hace una década decidido a levantar los resultados del boxeo de ese país. En declaraciones a la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) en 2017, el entrenador se mostraba convencido de poder lograr una medalla en el programa boxístico de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Monarca del orbe de los 54 kilogramos en 1989, Carrión reconocía el apoyo que recibía del gobierno angolano en su labor como entrenador en ese país. Sin embargo, en el video divulgado por Boxeo Cubano, al desmejorado campeón se le ve desamparado en la cama de un hospital, pidiendo apoyo y respuestas a una situación de ingreso hospitalario que parece no entender.

“Yo soy un hombre que tiene que hacer mis cosas también, y quisiera, a través del director, que me dieran el pase. Incluso le pregunté a la doctora si podía seguir el tratamiento desde la casa y me dijo claro que sí, que podía seguir el tratamiento en la casa, pero cada vez que viene, apunta y ya, no me dice nada. Y realmente, yo no me siento bien aquí”, dijo.

Según Boxeo Cubano, Carrión no sabe las razones por las que las autoridades de la salud en ese país se rehúsan a dejarle ir a su casa. Asimismo, indicó que se habían puesto en contacto con sus allegados para “extenderle la mano en todo lo que podamos hacerlo a nombre de todos nuestros lectores”.

“Sin importar por qué ni el cómo, Carrión nos regaló grandes momentos como boxeador amateur”, indicó la citada plataforma, preocupada por la salud y el ánimo del deportista cubano postrado en la cama 390 de “Infecciología”, de un hospital del que no se ofrecieron más detalles.

Además de la corona mundial de peso gallo de 1989, Enrique Carrión Olivares (Santiago de Cuba, 11 de octubre de 1967) consiguió dos preseas de plata en las citas universales de 1991 y 1992, cuando perdió ante el búlgaro Serafim Todorov, al que había derrotado en la pelea que le valió el título mundial y la medalla de oro para Cuba en 1989.

Comentarios en redes sociales recordaron a la figura que venció en 335 peleas y perdió solo 26, y celebraron su técnica como boxeador, pero aludieron a rumores que existían sobre sus supuestos problemas de indisciplina y afición al alcohol. Al momento de redactar esta nota, las autoridades deportivas cubanas no se han hecho eco del llamado de auxilio en favor del pugilista.