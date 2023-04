Preso del 11J lleva seis días en huelga de hambre en prisión de Camagüey

El preso político del 11J Jorge Alexis Agüero Gómez Foto © Instagram / albertfonse

El preso del 11J Jorge Alexis Agüero Gómez lleva seis días de huelga de hambre en la prisión Kilo 8, Camagüey.

El preso político sostiene la protesta para exigir una mejor alimentación y atención médica, asegura su madre, Mariana Gómez, en declaraciones recogidas por Radio Televisión Martí.

Gómez afirma que a su hijo ya se le concedió el restablecimiento de las llamadas telefónicas, otro de los reclamos por los que se mantiene plantado desde el pasado 4 de abril.

“El problema de él fue que estaba en el Destacamento 3 y, como a otro compañero de la causa de él le dieron golpe y a él no le pudieron dar golpe, entonces mandaron al del ‘consejo’, al que manda ahí, en el cubículo en que él estaba, a que le quitara el teléfono para que no se comunicara más conmigo”, relató esta madre.

Esto desencadenó una pelea entre su hijo y el del “consejo”, tras la cual le fue negada asistencia médica.

“Él llamó horita y no lo han llevado todavía, estaba vestido para que lo llevaran al médico, pero todavía no lo han llevado. Todavía está en huelga, y no la va a levantar porque no le dan asistencia médica y la comida está muy mala”, denunció.

Agüero Gómez de 33 años, fue sancionado a 10 años de prisión por su participación en las manifestaciones masivas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Camagüey. A esta sentencia le fueron adicionados otros 4 años que debía de una causa común.

Hace unos días se había conocido que el también preso político del 11J en Camagüey Dixán Gaínza Moré inició una huelga de hambre y sed en la prisión para exigir un cambio de medida.

El joven, encarcelado por participar en las protestas el 11 de julio de 2021 en Camagüey, pide un cambio de medida a régimen domiciliar para poder cuidar de sus abuelos, quienes dependían de él antes de su encarcelación