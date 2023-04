Restos mortales de familia cubana asesinada en Miami Lakes ya descansan en Cárdenas

Los restos mortales de los tres miembros de una familia cubana que fue brutalmente asesinada en marzo en Miami Lakes, ya fueron repatriados a la isla y fueron velados y debidamente sepultados en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas.

"El viernes en la tarde llegaron los tres cadáveres a La Habana. En la noche llegaron a Cárdenas y se veló en la iglesia de Calzada y Genes. Se enterraron el sábado en la mañana. EPD", comunicaron este lunes vecinos de Cárdenas en redes sociales.

Bárbara David Bermúdez (58 años) y de sus hijos Alejandro Ferrer Bermúdez (24) y Beatriz Ferrer Bermúdez (22) fueron velados por sus allegados en la más estricta intimidad e inhumados sus restos en el cementerio de Cárdenas.

"Soy la ahijada de Barbarita. Los cuerpos llegaron el viernes y los velaron hasta el sábado, que los enterraron en el panteón de la logia a las 10:00 a.m. en el cementerio de su natal Cárdenas. Muy triste pero bello. En realidad como ellos se lo merecían. EPD", escribió en Facebook una allegada a una de la víctimas.

"Nunca voy a olvidar a esa hermosa mujer que me cuidó y protegió durante mi niñez. Y a sus hijos los vi crecer. Bellas personas que ya hoy no están e increíblemente aún no me lo creo", añadió.

Familiares y allegados se mostraron una vez más agradecidos por la ayuda económica de muchos donantes que permitió asumir los costes de la repatriación, pero insistieron en la voluntad de la familia de despedir a los fallecidos en una ceremonia privada.

A mediados de marzo, una petición en la plataforma de recaudación GoFundMe reunió en pocas horas más de 25 mil dólares para la repatriación de los cadáveres de tres cubanos asesinados en una masacre familiar en una vivienda de Miami Lakes.

En la mañana del viernes 10 de marzo la Policía de Miami-Dade encontró los cadáveres de cinco personas muertas por disparos en una casa de Miami Lakes, al noreste del condado, en un aparente caso de homicidio-suicidio que conmocionó a la comunidad del sur de Florida.

Las identidades de las víctimas en un primer momento se fueron conociendo a partir de testimonios de familiares y residentes en la zona, quienes dijeron que todos los fallecidos tenían parentesco familiar con el agresor, Daniel Aguilar, de 34 años.

Según algunos reportes, Aguilar supuestamente estaba afectado por una crisis de ansiedad y depresión en el momento de cometer los crímenes.

Además de asesinar a Bárbara David Bermúdez y a sus dos hijos, quienes en el momento del crimen habían llegado a Florida procedentes de Cuba hacía poco más de un mes, Daniel Aguilar también mató a su propia madre, Yoanka Aguilar, de 54 años, quien fue la quinta víctima mortal de la tragedia.