Imponen restricción de salida del país a padre de niña cubana acusado de abuso lascivo

Autoridades de la isla finalmente impusieron restricción de salida del país al padre de una niña cubana acusado de abuso lascivo, según información trascendida en redes.

La madre de la menor de ocho años, Maylín Díaz Delgado, informó este miércoles en Facebook que el padre de su hija entró a Cuba el 4 de abril último y que fue detenido en la frontera y conducido a una unidad de la policía donde se le tomaron declaraciones y luego salió con una fianza de 5,000 pesos y está a la espera de juicio.

Díaz Delgado apuntó que su familia y ella tuvieron conocimiento de todo este proceso durante esta misma jornada, tras presentarse sus padres a la unidad de la policía en Camagüey, donde el oficial a cargo del caso, el capitán Boris, les informó sobre la detención en frontera y la restricción de salida del país del padre de su hija.

Captura Facebook/May Díaz

Esta madre, quien tuvo que emigrar a Estados Unidos después de manifestarse el 11J en Camagüey, denunció reiteradamente los malos procedimientos de las autoridades de su provincia en el caso de su hija y la entrada y salida del país del padre de la menor sin que nadie se lo impidiera, incluso con una denuncia de abuso lascivo en su contra.

A finales de enero último, Díaz Delgado en una directa en Facebook acusó al gobierno cubano, a la Fiscalía Provincial, a la PNR y a la delegación del Ministerio del Interior (MININT) de Camagüey por el mal manejo del caso de su hija de ocho años, abusada por su propio padre.

En esa ocasión denunció directamente al primer jefe de la Unidad de Policía de Camagüey, el teniente coronel Primelles; al segundo jefe de esa unidad, el capitán Juan; a la Subteniente Ariadna Figueredo, investigadora del caso; al primer teniente René Allén Ruiz: a la fiscal Daniuska Reyes, de la fiscalía municipal de Camagüey, y al capitán Cantillo, de Atención a la Ciudadanía en la delegación del MININT en ese territorio.

“Soy mamá de una niña de ocho años que se encuentra en Cuba al cuidado de mis padres desde hace un año y medio que yo vine a Estados Unidos. Mi niña ha sido víctima de abuso lascivo por parte de su papá, su papá que es ciudadano cubano también, residente en Canadá”, apuntó en la directa la indignada madre cubana.

En la red social contó, además, que en abril del año de 2022 “pasaron cosas con mi niña, ya su papá se había ido y ella nos comentó y decidimos hacer una denuncia, pero primero, hacer que la denuncia procediera, fue todo un afán”.

“La justificación que le dieron a mi mamá para no tomar la denuncia era que el ciudadano no se encontraba en territorio cubano. Mi mamá tocó puertas y puertas y, aunque fue desgastante, logramos que la denuncia se pusiera”, apuntó Díaz Delgado.

No obstante, dijo, “ha pasado casi un año. Hemos sido bastante pasivos e igual hemos seguido tocando puertas, pero a mi niña nunca la atendieron los sicólogos. La niña para que pasara por Medicina Legal fue por una gestión muy personal que tuvimos que hacer nosotros, porque las autoridades no hicieron nada para que ella pasara por mano de los especialistas”.

La madre recalcó en su denuncia que “ha habido un abandono total del caso, se han traspapelados documentos. Este caso está en manos de la Fiscalía, en manos de la delegación del MININT, en mano de cuanto jefe pueda haber en la provincia de Camagüey, todo el mundo le decía a mi mamá que los dejaran trabajar, que les dieran tiempo, que el ciudadano ya estaba sitiado en frontera, que en cuanto tocara territorio nacional iba a ser detenido”.

Subrayó que, al paso de los meses el padre de su hija entró a Cuba, en el mes de diciembre, y “cuando tocó suelo cubano nadie sabía que estaba circulado por la policía, porque sencillamente nunca lo circularon, nunca notificaron que ese señor tenía una denuncia por abuso lascivo y que había que detenerlo”.

“En estos momentos mi problema es con la policía en Cuba, con los fiscales, con cuanta persona tenga que ver con este caso, porque el procedimiento ha sido catastrófico”, recalcó Díaz Delgado.

Asimismo, exigió saber quién es la persona o institución que va a proteger a su niña, y que ella está de acuerdo en que se le haga un proceso justo a la persona acusada, aunque consideró que mandarlo a la cárcel “no va a pagar el daño sicológico que se le ha hecho a mi niña y los malos momentos que hemos pasado nosotros como familia”.

Apuntó, que ella no sabe qué decir cuando su niña le pide que su papá no se la lleve porque le tiene miedo. “Eso es bien duro señores. Esto es para el gobierno de Cuba, al que exijo un proceso justo para mi hija. Mi hija tiene ocho años, es ciudadana cubana y merece un proceso justo”, demandó Díaz Delgado.

En esta directa, Díaz Delgado exigió “una orden de alejamiento para ese señor, de quien no me interesa decir su nombre. Cuando un tribunal lo declare culpable yo voy a sacar su nombre y apellidos por aquí. La niña él no se la va a llevar”.

Díaz Delgado mencionó que el padre de su hija solo alega que todo esto es un invento de ella porque él no ha dado la firma para que se la lleve del país.

Por último, pidió a todos que “cuiden sus hijos, no se confía en nadie con los hijos y nadie es nadie. Cuiden a sus hijos porque hay cosas para las que una nunca está preparada en esta vida. Nunca. Hay cosas que parecen de telenovela, pero están ahí, entre todos. Hay personas que llevan un monstruo por dentro”.