Karol G se roba las miradas luciendo una minifalda negra y apostando todo al cuero

Las minifaldas de cuero son tendencia y combinan con absolutamente todo. Una prenda que no puede faltar en ningún armario y que es un básico extremadamente versátil a la hora de conseguir estilismos de los más rockeros a la par que sensuales. Algo que nos ha recordado Karol G con un espectacular look con el que la inmortalizaron paseando por la calle estos últimos días.

La Bichota fue captada por las cámaras de noche llevando precisamente una minifalda de cuero con unas botas también negras. Pero estos no han sido los únicos elementos efecto piel que la intérprete de "Provenza" integró en su estilismo. Para la parte de arriba, eligió un camiseta de cuero y una chaqueta también con la misma textura, apostando así todo al cuero.

Rematando el outfit rompedor, llevó su melena roja recogida en una coleta informal y se puso unas gafas de sol. Y el resultado de toda esta combinación ha vuelto locos a sus fieles incondicionales, que les encanta cada detalle de su look.

Las imágenes fueron compartidas en las cuentas de Instagram de los fans de la Bichota, que siempre están pendientes de cada una de sus novedades. Y es que Karol G no solo es una de las artistas latinas del momento por su música, sino también por todo lo que representa más allá de sus canciones.

Precisamente estos últimos días, la cantante colombiana se convirtió en tendencia en todo el mundo por reivindicar su belleza natural y real después de que la revista GQ editase la portada que protagonizó para la última edición de la publicación. Un exceso de Photoshop ante el que no se quedó callada la artista de 32 años.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando me confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", sentenció la cantante, que sintió que lo que hicieron con su imagen fue una falta de respeto para ella y todas las mujeres que buscan sentirse cómodas en su piel cada día a pesar de los estereotipos que impone la sociedad. ¡Bien dicho, Karol G!

