Aficionados cubanos expresan preocupación por deterioro del estadio de pelota de Matanzas

Estadio Girón de Matanzas Foto © Emyl Abellera

Aficionados cubanos expresaron su preocupación por el deterioro del estadio Victoria de Girón de Matanzas, donde el gobierno está colocando nuevas luminarias sobre estructuras con aparente peligro de derrumbe.

Un especialista en el grupo de Facebook "MATANZAS: COCODRILOS CAMPEONES NACIONALES!!!Serie 59¡" señala que si bien el estadio de pelota de la provincia es una bella instalación deportiva, en ella "no todo lo que brilla es oro".

Explicó que su preocupación radica en que están poniendo "un alumbrado de primera" a unas torres cuya estructura, debajo de varias manos de pintura año tras año, deja mucho que desear.

"El concreto de muchas de ellas está caído dejando ver su estructura de acero (cabillas) en plena oxidación y deterioro. ¿Será que alguna empresa calificada en construcción habrá dictaminado que estas torres no corren peligro de derrumbe?", preguntó el internauta.

Publicación en Facebook. "MATANZAS: COCODRILOS CAMPEONES NACIONALES!!!Serie 59¡

El aficionado de los Cocodrilos de Matanzas asegura que no sabe nada al respecto pero recordó el caso del estadio de básquet de la ciudad, cuyo techo, "partido tras partido se filtraba mojando el tabloncillo, deteniendo los juegos en varias ocasiones, y se observaba igualmente óxido en sus estructuras metálicas".

Cuenta que "así transcurrió el tiempo hasta que el ateneo se vino abajo, por fortuna sin público en su interior". "Por eso me preocupa el estado de las torres y no tener que lamentar un hecho desastroso en el futuro no muy lejano", aseguró.

Varias instalaciones deportivas cubanas han sido cerradas en los últimos años por peligro de derrumbe. Aunque el gobierno ha invertido en las principales sedes, estás poseen una infraestructura envejecida que requiere de millonarias inversiones.

En enero trascendió que el estadio de pelota de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, está cerrado por peligro de derrumbe, denunció en redes sociales el periodista deportivo Yasel Porto.

En una publicación de Facebook el comunicador advirtió que el estadio Manuel Fuentes está a punto de perderse para siempre, "al menos parte de su estructura original, por las intenciones de demoler buena parte de la misma en función del peligro que representa para las personas".

Además del déficit de inversiones, la ineficiencia estatal y la desidia, la inclemencia de los fenómenos meteorológicos también afecta estas instalaciones.

Tras el paso del huracán Ian varios estadios de Artemisa y Pinar del Río quedaron destruidos.