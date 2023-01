Estadio de pelota de Baracoa en peligro de derrumbe

El estadio de pelota de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, está en peligro de derrumbe, denunció en redes sociales el periodista deportivo Yasel Porto.

En una publicación de Facebook compartida este jueves, el comunicador advirtió que el estadio Manuel Fuentes está a punto de perderse para siempre, “al menos parte de su estructura original, por las intenciones de demoler buena parte de la misma en función del peligro que representa para las personas”.

El recinto deportivo, el principal de una ciudad con una gran tradición beisbolera dentro de Guantánamo, ha sucumbido al "salitre, huracanes, inundaciones, el paso del tiempo" y, sobre todo, la desatención, la falta de dinero y voluntad, expuso Porto.

Facebook / Yasel Porto

“Cada vez se fue haciendo más difícil recuperar lo que un día fue el símbolo deportivo de una bella e histórica ciudad”, dijo el periodista, que agregó que cada año se jugaba en ese campo la Serie Nacional de Béisbol y fue sede de entrenamiento del equipo Cuba en algún momento.

Facebook / Yasel Porto

En su opinión, la instalación cuenta con excelente infraestructura, pero su construcción tan cerca del mar “era una bomba de tiempo en un país como el nuestro con un nivel de salinidad tan alto y los tradicionales problemas económicos”.

Facebook / Yasel Porto

En las imágenes insertadas se observa la destrucción de todo el estadio, rejas corroídas, techos descorchados, gradas al punto de derrumbarse y en todos los casos se muestra la estructura expuesta, donde solo quedan cabillas.

Captura de Facebook / Yasel Porto

Los foristas que dejaron sus opiniones en el post coincidieron en que el estadio es resultado de la desidia del gobierno y es un ejemplo claro de como se encuentra Cuba actualmente.

Las periodista deportiva Julia Osendi contó en un comentario que había ido al lugar a hacer un reportaje sobre su estado de derrumbe, "pero a nadie le importa nada, allí la salinidad y el mar corroen", apuntó.

Captura de Facebook / Yasel Porto

A pesar de la advertencia a la entrada del recinto y y el peligro evidente de transitar por las estructuras, en su campo siguen entrenando peloteros baracoenses.

"Destrucción total, así está toda Cuba, todas las calles, las aceras, no se puede salir de noche. Las personas de la tercera edad ya no pueden ni salir de día por el deplorable estado en que están las aceras y si es en lugares como Centro Habana o Habana Vieja, corres el riesgo de que te caiga encima un edificio (...) Todo está destruido y lo poco que queda se sigue incorporando. Pero no se hace nada por mantener, todo está en función de construir nuevos hoteles", escribió con indignación un internauta.

Las infraestructuras deportivas en Cuba se caen a pedazos ante la incapacidad del gobierno de restaurar los principales centros de formación de los atletas cubanos.

A lo largo de todo el país, las sedes de entrenamiento de diversos deportes se destruyen y sufren la desidia del gobierno, la falta de presupuesto y a veces la inclemencia de los fenómenos meteorológicos.