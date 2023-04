Desgarrador mensaje de una mujer cubana: “Me muero de hambre”

Una mujer cubana envió a través de las redes sociales un desgarrador mensaje en el que cuestiona duramente las políticas del gobierno de la isla para que sus ciudadanos se mueran de hambre.

“Estoy sentada en la sala de mi casa, no sé hacer directas, pero estoy bastante molesta, vine de la bodega ahorita. ¿Hasta cuándo? Un paquete de detergente 600 pesos, una pensión 1,500 pesos, un salario mínimo 2,100. ¿Hasta cuándo? Es una burla, una falta de respeto a un pueblo indefenso. Estoy cansada. Todos los días mi alma amanece oprimida en este país. Prefiero vivir como una méndiga en la peor calle de Nueva York y no aquí bajo techo. Y no soy la única”, dice la camagüeyana Nilda Beatriz Alcántara Martínez en una directa que transmitió por su perfil de Facebook a finales de marzo y que ha sido compartida numerosas veces por los usuarios de la red.

En un emotivo video Alcántara Martínez comentó que se “ha desmayado de hambre en este país, tengo hambre, me he tenido que asear con detergente, esto es un abuso, con esos precios, ¿quién tiene MLC? Estoy cansada. Todos los días mi alma amanece oprimida en este país. Y no soy la única, somos millones”.

“Ustedes me ven así. No se suponía que a estas alturas yo estuviera así físicamente, pero mi destrucción física y mi afectación moral en este país se lo debo al gobierno totalitario imperante en este país”, subrayó Alcántara Martínez, exprofesora de inglés y costurera sastre.

“Les hablo desde lo más profundo de mi corazón, con lo que hoy me pude preparar para desayunar, porque uno necesita desayunar, porque el cerebro necesita buena comida para que funcione, no esos picadillos podridos, no esas mortadelas inventadas, necesitamos buena comida, esa comida que se comen los turistas y que se comen los dirigentes de este país”, subrayó en su directa.

También dijo que ya no pertenece a nada, que se dio baja de los CDR y de la FMC “porque todos responden al PCC que ha abandonado a este pueblo”.

Asimismo, aseguró que ella no vota porque “qué garantías constitucionales tengo en este país”.

“No confío en policía, no confío en nadie, no soy perfecta porque conozco mis pecado, soy cristiana, pero aunque soy una persona pacífica, no soy cómplice del mal, el mismo mal que acabó conmigo, que destruyó mi vida. Qué garantías hay en este país, que no hay amor. Y cuando no hay amor, no hay justicia”, subrayó Alcántara Martínez, quien aseguró que “está cansada”.

“Pueblo de Cuba, somos dignos. ¿Hasta cuándo? Y hasta aquí la directa porque tengo que sentarme en esa máquina con todos mis dolores y sin medicamento, con mi debilidad [hambre], porque un cerebro que no se alimenta no puede trabajar bien, porque necesitamos la proteína, pero no inventada”, dijo, además.

“Estoy del lado de la luz, no de la oscuridad. No apoyo la mentira ni la injusticia. Solo Dios nos puede liberar de toda esta tiranía que nos está golpeando desde 1959, porque fuimos engañados. Que Dios se apiade de esta nación, de todos los que estamos sufriendo injustamente, de los hambrientos, de los desamparados, de los oprimidos”, concluyó Alcántara Martínez en su directa.

Cada vez son más frecuentes en las redes sociales cubanas directas como la de esta camagüeyana en contra las políticas que han hundido a la economía del país y hacen más precaria la vida de los ciudadanos, sobre todo de mujeres adultas mayores.

En febrero último, una cubana “nacida y criada con la Revolución”, afirmó no reconocer el país donde vive, una Cuba hundida en la miseria material y espiritual, y gobernada por una “continuidad” que describió como inepta, corrupta y criminal.

En una directa de media hora, la usuaria identificada en Facebook como Ángela María Callis Vicente, de 54 años, dio rienda suelta a su frustración y su tristeza por lo que consideró la degradación del llamado “proceso revolucionario”.

Definiéndose como fidelista, revolucionaria y admiradora del proyecto comunista, la mujer hizo uso de sus redes sociales para reafirmar las críticas vertidas en una anterior publicación y lanzar un mensaje a los “revolucionarios” que le criticaron y amenazaron en los comentarios.

“Estoy obstinada, aburrida y harta del miedo, el oportunismo, los sobornos, la corrupción, la incapacidad, la injusticia, la indolencia… métanse la lengua en el fotingo”, dijo la cubana a aquellos que le reprocharon su denuncia “por hacerle el juego al enemigo”.

Durante ese mismo mes, también Mirta Delgado Labrada, profesora en el IPVCE "Carlos Roloff" de Cienfuegos, explotó en las redes sociales ante la incapacidad de las autoridades cubanas para solucionar los problemas de los ciudadanos.

"Llevo un rato revisando Facebook y mirando tantas reuniones de esto y lo otro, recepciones, premiaciones, análisis de todo tipo (...) y no veo ni una sola palabra de la crítica situación monetaria, alimentaria, de medicamentos, de insumos médicos, de transporte, de todo. Todos felices y me pregunto ¿vivirán en un mundo paralelo?", escribió la maestra en sus redes sociales.

La docente rechazó la hipocresía de toda la información que intentan brindarle a los cubanos desde el oficialismo y cómo se estaba priorizando el proceso eleccionario que se realizó en marzo.

Criticó que durante todos estos días, los candidatos a diputados a la Asamblea nacional del Poder Popular gastaron recursos en viajar a lugares "donde ni son conocidos", mientras la población carece de productos de primera necesidad.

"Nadie puede decirle a esos personajes que no ha venido el aceite, el exiguo aceite de la canasta básica, que la libra de arroz está por encima de los 120 pesos, que no hay leche para los niños, que el pan es de pésima calidad, que estamos cansados", preguntó la profesora.

Delgado Labrada se mostró preocupada por la escasez de ropa y productos de aseo, mientras políticos y funcionarios se reúnen en una espiral de gastos interminable.

"Ya estamos agotados, hambrientos, carentes de cosas elementales, por favor, hay que hacer un aire, un alto y comenzar a pensar diferente, nos estamos quedando sin jóvenes, sin profesionales. ¿Es que eso tampoco dice nada? ¿Hasta cuándo, por favor, hasta cuándo podremos resistir?", concluyó.