Cubanos involucrados en fraude millonario en clínicas dentales de Miami

Cinco empleados de una compañía de administración dental fueron acusados de defraudar al seguro por más de un millón de dólares a través de clínicas dentales de Hialeah y La Pequeña Habana.

Mercedes Linares, de 53 años; Christi Olson, de 47; Leonardo Ramos, de 22; Leonel Ravelo, de 34 y Ryon Vázquez, de 33, fueron arrestados este martes bajo cargos que incluyen presentación de reclamaciones falsas al seguro, plan organizado para defraudar y uso delictivo de información personal, según trascendió en los informes de arresto, a los que tuvo acceso Local 10 News.

Los cinco -cuatro de ellos de origen cubano- habrían participado presuntamente en una trama de fraude de seguros por un valor de 1.3 millones de dólares en dos clínicas dentales del sur de Florida.

De acuerdo con el reporte policial, en 2020, una pareja de marido y mujer vendió acciones de su clínica dental, con consultas ubicadas en Hialeah y en el barrio de la Pequeña Habana de Miami, con la intención de que la gestora se encargara de las tareas administrativas.

Posteriormente, la empresa que se encargó de la administración los despidió y presuntamente implementó operaciones que violaban los estatus de Florida, relacionados con la propiedad de clínicas dentales por parte de personas que no son dentistas.

Los investigadores de la Oficina de Fraude de Seguros del Departamento de Servicios Financieros de Florida bautizaron el caso como "El robo del Ratoncito Pérez".

Las autoridades afirmaron que la empresa siguió facturando a las compañías de seguros los procedimientos con identificaciones de dentistas que ya no laboraban allí.

Los sospechosos también pidieron a seis dentistas asociados que "aceptaran un nuevo proceso de facturación" en el que los procedimientos realizados por los asistentes dentales "serían firmados por los médicos acreditados existentes a pesar de que no administraban o supervisaban los tratamientos".

Sin embargo, los dentistas se mostraron en desacuerdo con este proceso porque no supervisaban, no serían compensados y no querían que sus licencias se utilizaran sin su administración directa, afirma el informe.

Las autoridades también revelaron que Leonel Ravelo llevó al gerente de la oficina de la práctica de la Pequeña Habana a utilizar algo llamado "código de manejo de comportamiento" en todos los niños menores de seis años "sin el conocimiento y consentimiento de los médicos para aumentar la producción y cumplir con sus objetivos financieros para una bonificación monetaria."

Los seis dentistas descubrieron este esquema para defraudar incluyendo reclamaciones por servicios no prestados y detuvieron la facturación, afirma el informe, y llevaron a cabo una auditoría de todas las reclamaciones de "código de gestión del comportamiento".

Su auditoría reveló 50 reclamaciones fraudulentas, cuatro de las cuales ya habían sido presentadas, por un total de 1,800 dólares de fraude.

"Las pruebas materiales, las declaraciones juradas de los testigos y los registros financieros demostrarán que Olson, Vázquez y Ravelo sabían y se confabularon para corregir y encubrir este fraude después de que (los dentistas) se enfrentaran a ellos", indicó la nota.

El importe total del fraude ascendió a 1,350,246 dólares, según las autoridades.

La empresa en el centro de las acusaciones, AC Pediatrics Dentistry & Orthodontics, emitió una declaración a Local 10 News negando las acusaciones y culpando a "ex empleados descontentos".

"Lamentablemente, el origen de esta fea debacle se remonta a antiguos empleados descontentos que fueron destituidos de sus cargos en 2022, y que ahora están obsesionados con derribar la empresa para la que trabajaban, sin importarles el coste humano", expresaron en un comunicado.

Por los cargos que se le imputan las cinco personas podrían pasar hasta 90 años en prisión si son hallados culpables.

También en Florida, un hombre fue sentenciado a prisión por comprar y vender más de 2.6 millones de números de identificación de beneficiarios del sistema de salud pública Medicare.

Charles William McElwee, de 36 años, fue condenado a 41 meses de prisión tras declararse culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Reautorización de Acceso a Medicare y CHIP de 2015 (MACRA).

Otras estafas al Medicaire han trascendido en los últimos meses en Florida. Un quiropráctico y un médico de Miami fueron hallados culpables de estafar al sistema de salud pública por más de 31 millones de dólares.