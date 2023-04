"Gasolina" de Daddy Yankee llega al Congreso de Estados Unidos para hacer historia: "Es algo que jamás soñé"

Daddy Yankee Foto © Instagram / Daddy Yankee

"Gasolina" no solo es historia del reguetón, sino de la música en general. La canción de Daddy Yankee traspasó fronteras para convertirse en un himno mundial que casi dos décadas después su estreno fue incluida en el Registro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer tema de reguetón en formar parte en este registro sonoro. Un honor al que reaccionó el Big Boss con emoción y mucha alegría.

En un vídeo que colgó en Instagram, el intérprete de éxitos como "Dura" o "Despacito" dijo: "Muy contento de que Gasolina haya quedado inmortalizada para siempre en la Biblioteca del Congreso. Una canción que nació aquí en el corazón de Puerto Rico, Santurce, y qué bonito que fue en mi idioma, en español. Muchas gracias porque se dio gracias a ustedes, que me han apoyado por más de tres décadas"

Además, en otro escrito que publicó, comentó: "Para ese chamaco que creció en Santurce, una canción “Gasolina” que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la Biblioteca del Congreso como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y EE.UU. es algo que jamás soñé".

"Cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible", concluyó el famoso reguetonero, que después de haberse retirado de la música, continúa viendo como sus canciones siguen haciendo historia.

Con la inclusión de esta canción en el registro sonoro de la biblioteca más grande del mundo, "Gasolina" queda inmortalizada para la posteridad.

Fue esta semana cuando la institución anunció que iba a incorporar 25 audios a su Registro Nacional de Grabaciones. Junto a "Gasolina", canciones como "Like a Virgin", de Madonna, "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey o "Imagine", de John Lennon pasan a formar parte de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

"Gasolina" fue lanzada en 2004 y forma parte del disco Barrio Fino de DY. Casi veinte años después de su estreno es imposible imaginarse cómo sería el panorama de la música latina si esta canción no hubiera existido. Un hit musical que no importa el tiempo que pase porque continúa sonando en todas las fiestas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.