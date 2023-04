Karol G conquista a los fans presumiendo sus curvas naturales y nuevo look: "Yo soy el aperitivo"

Karol G tiene mucho de lo que sentirse orgullosa. Es una de las artistas femeninas más aclamadas del momento, no solo en la música latina, sino también a nivel mundial. A todo esto hay que sumarle la gran comunidad de fans que la respalda en cada uno de sus proyectos y los pasos que da, sobre todo cuando se trata de reivindicar la belleza real y los cuerpos naturales de las mujeres.

A lo largo de los años, en varias ocasiones la Bichota ha alzado la voz para defender los cuerpos reales y dejar a un lado los estándares de belleza y estereotipos que impone la sociedad a las mujeres, especialmente en la industria del entretenimiento, donde a las féminas siempre las miran con lupa.

Y es por esto que, después de ver su imagen completamente alterada en la portada de la revista GQ, no se pudo quedar callada para dejar claro que no estaba de acuerdo con el exceso de edición que le habían hecho a sus fotografías y recalcar lo orgullosa que está de su cuerpo tal cual es.

Ahora, unos días después de esa polémica, la intérprete de "Provenza" colgó unas fotos sin filtros ni retoques en Instagram luciendo sus curvas con una minifalda, dejando a la vista su abdomen y también sus piernas. Las instantáneas, que tituló "desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo", han causado un verdadero furor entre sus fans.

"Qué belleza de mujer", "No necesitas edición porque eres perfecta, reina", "Bebé, eres tan éxito, tan diferente, me encantas tanto" o "Qué bella eres natural. Demuestra a esa revista lo hermosa que eres y qué maldito flow", son algunos de los comentarios que le dedicaron a la artista de 32 años. Pero tampoco ha pasado desapercibido su nuevo look.

En las fotos, Karol G no lleva la melena roja a la que nos acostumbró estos últimos meses. En cambio, lleva una tonalidad más rosa, mechones rubios y una marcada raíz de su pelo natural, un look que le sienta genial y también ha encantado a sus fieles incondicionales.

Aunque podría ser que la cantante vuelva pronto a ese rojo llamativo, hay quienes sospechan que podría sorprender con un nuevo color próximamente...

