El sensual baile de Lisandra Silva con un body con transparencias: "¡Está que arde!"

La modelo cubana Lisandra Silva puso a suspirar a sus más de dos millones de seguidores de Instagram con un ardiente baile en el que ha sacado a relucir sus movimientos más sensuales enfundada en un body negro con transparencias. Y ojo, porque el vídeo tiene una versión extendida que podría ver la luz muy prontito...

"Si llegamos a 3 millones de views subo el vídeo entero", prometió la influencer radicada en Chile. "¡Está que arde!", agregó. Y solo hace falta echar un vistazo a este pequeño adelanto en el que la cubana lo da todo bailando para confirmarlo.

El vídeo se ha convertido en sensación en la cuenta de Instagram de Lisandra Silva, y ella misma reveló en las historias que alcanzó el millón de reproducciones a las pocas horas, por lo que es de esperar que dentro de poco veamos el vídeo completo. Además, el material audiovisual no está dejando indiferente a nadie y supera los mil comentarios.

"Tiene seguridad, mucha actitud y baila mejor que muchas", "¡¡Cuerpazo!! Dos hijos además de bailar increíble. DIOSA", "Hermosísima", "Mi corazón, te pasaste de bella" o "Lo haces maravilloso, Lisandra. ¡Sigue así!", son algunos mensajes que le enviaron a la exchica reality.

Sin embargo, las críticas también se han hecho sentir en el tablón de comentarios de este post de la modelo. Unos mensajes a los que ha respondido animando a todos a bailar.

"Aquellos que dicen 'no deberías bailar', creo que están equivocados. Todos deberían bailar. No importa si te falta un brazo, una pierna, si estás en silla de ruedas, si no tienes aptitudes o no bailas bien. ¡El baile es vida y da felicidad!", comenzó diciendo Lisandra Silva en su alegato a favor de moverse.

"[El baile] sirve para todo, par ala depresión, mejorar el estado físico y el corazón. Baila siempre, tú puedes. Aunque seas tieso o descoordinado, baila. Apoyaré siempre el baile. Bailando hice dos hijos y baile hasta con un barriga de 9 meses. En pandemia encerrada baile y seguiré bailando", agregó la cubana de 36 años.

