Se estrena “Montecristo”, la nueva serie protagonizada por William Levy

La espera ha terminado para los fans de William Levy, la nueva serie protagonizada por el galán cubano, "Montecristo", se estrenó este 14 de abril a través de la plataforma streaming Vix +.

El actor anunció el lanzamiento de este dramatizado en su perfil de Instagram con un video que genera mucha intriga sobre su personaje, Alejandro Montecristo.

En los últimos días el protagonista de “Café con aroma de mujer” ha estado inmerso en la promoción de la serie y contando algunos detalles de la historia y su proceso de filmación.

Esta historia de venganza de seis capítulos comienza en La Habana, Cuba, y aunque se filmó en una barrio de Tenerife, William Levy confesó recientemente a la revista People en Español que el parecido que lograron en el set con la isla lo emocionó muchísimo.

“La parte que se basa en Cuba la hicimos en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife. Esa fue la última semana de filmación y recuerdo que cuando llegué el director Alberto Ruiz-Rojo me dice: `¡William, échate para acá, que tienes que ver este set!´”, relató el actor.

Levy añadió que cuando vio el set se emocionó muchísimo. “me transportó a Cuba. Las lágrimas se me salieron en el set porque no pude evitarlo. Esas son las cosas que si a mí me logra emocionar algo que yo viví, espero que a la gente le emocione también”.

Sobre su personaje y protagonista de la historia el actor contó que “es un joven que nace y crece en Cuba, en el comunismo. Una familia muy poderosa de España va a Cuba a [establecer] una compañía de hoteles y [mi personaje] se enamora de la hija de la familia”.

Según Levy ambos jóvenes “tienen un romance y la familia al enterarse lo culpa de un asesinato que no cometió. Él en la cárcel logra conocer a alguien que luego le termina heredando una fortuna y con esa fortuna él escapa de la cárcel [para] llevar a cabo su venganza”.

No obstante, para quienes creen que solo verán una versión moderna del clásico de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, el galán añadió que cambiaron el final de la historia “para que la gente no espere lo que ya sabe”.

La última producción en la que participó William Levy, “Café con aroma de mujer”, fue un rotundo éxito, esperemos a ver qué tal le va como Alejandro Montecristo.

