Manolín, el Médico de la Salsa: No me gustan Miami ni la fama

El músico cubano Manuel González Hernández, conocido como Manolín El Médico de la Salsa, dijo que no le gustan ni la fama ni Miami.

"Me dirán que soy raro, pero, así soy. No me gusta Miami, nadie imagina el esfuerzo que hice para incorporarme a esa ciudad y me fue imposible, nada que ver", escribió en una publicación de Facebook.

Facebook / Manuel Manolín

El intérprete de "La bola" aseguró que, el tiempo que vivió en Miami, su sueño americano "era irme hasta que por fin me fui y ahora soy feliz".

Manolín destacó que no solo no le gusta la fama, sino todo lo que está ligado al mundo artístico en general.

"Ni la fama ni todo lo que envuelve ese mundo. Ni la radio, ni la TV, ni ningún programucho de esos que abundan por internet (...) Tampoco me gusta estar payaseando las 24 horas en las redes para acumular seguidores", subrayó.

El cantante, radicado actualmente en La Habana, confesó que lo único que realmente le atrae de ese mundo es hacer música, y que a eso se está dedicando.

El año pasado, Manolín dijo que se retiraba de la música porque sus sueños estaban cumplidos. Sin embargo, en Cuba ha decidido volver al ruedo y seguir lanzando canciones y videoclips.

En más de una ocasión, Manolín ha criticado a Miami. Hace unos meses, dijo que esa ciudad era como "un hospital de minusválidos" y que le daba mala impresión.

"Yo me fui de Miami y más nunca voy a ese lugar, no pude soportar más ver a un millón de cubanos hablando mierda las 24 horas del día como si les faltaran los brazos y los pies", escribió en sus redes sociales poco después de radicarse en La Habana.