Documental sobre Patria y Vida gana premio en festival en Estados Unidos

El rapero cubano Yotuel Romero anunció que el documental Patria y Vida: The power of music ganó un premio en la categoría de mejor documental en Los Angeles Film Festival.

"Patria y Vida nació de Dios y crece cada día en el corazón de la gente con el único propósito de DARLE VOZ A CUBA", escribió Yotuel en Facebook tras dar a conocer la buena noticia.

(Fuente: Captura de Facebook)

"Este premio va dedicado a mi hermano Maykel Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara que siguen presos por la libertad de nuestro país", concluyó.

(Fuente: Captura de Instagram/lafilmawards)

La cantante, compositora y actriz española Beatriz Luengo, quien se encuentra en Cannes promocionando UPA Next, el spin off de la serie Un Paso Adelante, también celebró la noticia en sus historias de Instagram.

(Fuente: Captura de stories de Instagram de Beatriz Luego)

El documental, que dura una hora y 20 minutos, está dirigido por la propia Beatriz Luengo y tiene entrevistas con Yotuel y con otros intérpretes del tema, como Alexander Delgado, Randy Malcom y El Funky.

El material relata el crecimiento de la canción desde que fue escrita hasta el momento en el que ganó dos Grammy Latinos y dedica especial atención al rapero Maykel Osorbo y al artista plástico independiente Luis Manuel Otero Alcántara, participantes en el proyecto que permanecen presos.

El documental también muestra imágenes filmadas en Cuba el 11 de julio de 2021, durante las multitudinarias protestas contra el régimen en las que miles de personas corearon la frase "¡Patria y Vida!" para exigir el fin del régimen.

Patria y Vida: The power of music se estrenó el 5 de marzo en el Miami Film Festival 2023, y a la premier asistieron personalidades de la música cubana y artistas de renombre mundial como Gloria y Emilio Estefan, Camila Cabello y Gloria Gaynor, intérprete de la mítica canción I will survive.

El documental se presentó también en el Festival de Cine de Málaga, en España, donde recibió cinco minutos de aplausos y gritos en parte del público de "¡Patria, vida y libertad!

