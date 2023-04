Chocolate MC: "A mí los cubanos me ven como Bob Marley"

Chocolate MC no quiere rendirse ante El Micha ni ante nadie, y una vez más se ha asegurado de dejar claro en las redes sociales cuál es su lugar dentro del género urbano en Cuba.

El Rey de los Reparteros recurrió a Instagram y en una de sus últimas publicaciones llegó a tomar como patrón de comparación a un ícono de la música, el cantante y compositor jamaicano Bob Marley.

“Los cubanos a mí me ven como Bob Marley, pego las canciones, pego hasta los bailes”, aseguró en un post junto a varias fotos con un mural de fondo que rinde homenaje al guitarrista mundialmente conocido.

Pero sus palabras no quedaron ahí... y añadió un comentario que claramente podría tratarse de otra indirecta para El Micha: “Perder nadie me ha visto va a seguir invicto el verdadero rastafaray, no voy a perder contigo ni con nadie”.

La tiradera entre Chocolate y El Micha comenzó hace algunas semanas y ya lleva varios rounds de canciones de uno y otro lado.

El primero en atacar fue el Rey de los Reparteros con el tema "QPTDQEMEM #RipMichaela", pero luego El Micha le respondió con “La Muerte del Mensajero”.

La disputa se calentó aun más cuando Chocolate sacó “Tu Hijo Mayor” y el reguetonero contestó con un golpe certero, “Que vaya el Choco”, un tema cuyo título y frase central del estribillo se volvió viral en las redes.

Para muchos El Micha ganó esta tiradera, pero Chocolate MC no está dispuesto a aceptar una derrota.

