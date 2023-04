Trabajador colombiano cae desde un andamio en la fábrica de cemento de Santiago de Cuba

Un trabajador colombiano cayó desde lo alto de un andamio en la fábrica de cemento Moncada en Santiago de Cuba, y fue rescatado por personal médico de la clínica internacional de ese territorio.

Aris Arias Batalla, responsable de Operaciones y Socorro en la Dirección Provincial de Salud en esa provincia cubana, publicó en Facebook que el probable accidente obligó a activar los servicios de emergencia de la zona el pasado martes 18 de abril.

Explicó que "varias ambulancias" se escucharon en las áreas aledañas al consejo popular Abel Santamaría y la carretera de Siboney debido a "una llamada desde la fábrica de cemento por una emergencia médica".

Según la información preliminar el hombre cayó desde un andamio, dijo.

Publicación en Facebook

"La evaluación y traslado de un operario de nacionalidad colombiana fue realizada por personal médico de la clínica internacional", agregó.

El post descartó que se tratara de un accidente múltiple, como habían especulado varios vecinos de la zona.

Sin embargo, los cubanos cuestionaron el rápido servicio de emergencia para el operario extranjero, cuando la población pasa horas esperando por una ambulancia. Según reportes recientes varias personas, incluidos niños cubanos han muerto por la falta de un servicio del SIUM.

"Un Desfile de ambulancias y hasta etcétera por un solo trabajador... ¿mi admiración a qué se debe? Mejor ni lo enumero, solo 1 sí, combustible, tal vez 2, qué eficiencia por un solo hombre, ¿Por qué será?", comentó una internauta.

Otro respondió que la rapidez en el servicio se debió a "que fue un trabajador colombiano, si hubiera sido un cubano se muere (los pobres cubanos) y con la excusa del combustible nunca llega la ambulancia, cómo estamos", qua lo que el funcionario dijo que "es triste leer su criterio personal, pero discrepo totalmente con usted. Jamás se dejado de asistir un accidentado, socorrer un accidente por falta de combustible".

Arias Batalla reconoció que "demora en recoger un caso de no urgencia se lo acepto; pero no estos casos y muchos menos su opinión de nacionalidad, o de raza, credo político".

Otros cubanos discreparon de la respuesta del funcionario, y le recordaron las veces que "nuestra población ha llamado al servicio de ambulancias por alguna persona con dolor precordial y nunca llegan y cuando lo hacen la persona ha fallecido. Pero de igual manera muchas otras veces se cansan de llamar y simplemente no se les contesta el teléfono".

"No logro entender lo que para ustedes es un caso de no urgencia si no han visto al paciente y no saben sus condiciones", cuestionó.

Otros recordaron que las empresas cubanas muchas veces violan las normas de seguridad para la protección de los trabajadores, aunque en este caso se desconocen detalles del hecho, y el estado actual del operario colombiano.

Recientemente el central azucarero "Antonio Sánchez" (central Covadonga) confirmó que en la madrugada del jueves 13 de abril murió un trabajador del Central, de apenas 21 años, tras caer "en el embudo de azúcar" y que otro joven vinculado al suceso se encuentra en estado crítico. Ambos quedaron sepultados bajo el azúcar caliente.

El 30 de marzo otro cubano de 36 años que trabajaba como custodio en el central azucarero Urbano Noris, en la provincia de Holguín, murió luego de ser atrapado por una maquinaria transportadora conocida como “sinfín”.

El 4 de abril al menos cuatro trabajadores quedaron sepultados tras un derrumbe en el interior de la chimenea de la Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la central generadora más grande del país. Dos de ellos murieron.