Ni Trout ni Ohtani: "Nasty" Cortés no cree en nadie

El Yankee Stadium volvió a aplaudir anoche una faena del cubano Néstor Cortés, quien se apuntó su tercer éxito del curso a costa de los Angelinos encabezados por dos de los mejores bateadores del planeta, Mike Trout y Shohei Ohtani.

El zurdo se apuntó su segunda salida de calidad de 2023 al limitar a tres carreras en seis actos la artillería de los californianos, que apenas le pegaron cuatro hits al tiempo que engullían siete ponches.

Poco pudieron hacer Ohtani y Trout ante él. El primero se fue de 3-0 con una base por bolas; el otro también falló tres veces, con el añadido de un strikeout. Así, las carreras conjuntas de ambos toleteros frente a "Nasty" se limitan ahora a un sencillo en 16 visitas, sin ninguna producida.

Pero esto ya no sorprende a nadie. Después de rendir de modo patético entre 2018 y 2020, el siniestro de Batabanó marcó un punto de giro que lo ha convertido en pieza clave en la rotación del Bronx. Y a tal punto, que en 42 de sus 46 escaladas al montículo en las tres últimas campañas regulares ha permitido tres carreras o menos. Las excepciones, por si le interesa saberlas, fueron una en 2021 (agosto 10 ante los Reales) y tres el año pasado (junio 8 vs Mellizos, junio 21 vs Rays y julio 8 vs Medias Rojas).

Asistente al All-Star de 2022, Cortés vuelve a apuntar en grande. En la presente temporada tiene efectividad de 3.09 con WHIP de 1.029, además de una excelente relación Ponches/Boletos de 5.50, la octava mejor de la Liga Americana a día de hoy. Y si no exhibe cuatro victorias se debe a que salió sin decisión el 14 de abril luego de abandonar el box con pizarra favorable de 3x2 en siete innings.

Lo mejor de todo es que el muchacho de 28 abriles tiene la cabeza en su lugar y los dos pies en la tierra. Como le dijo hace unas horas al sitio web de MLB, “la gente piensa que no soy de verdad. Piensa que esto podría terminar pronto, y es posible. No digo que sea para siempre. Acepté el hecho de que mis primeros tres años no fueron buenos y le di vuelta a la página. Espero que la gente haga lo mismo”.