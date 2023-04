Enrique Santos pide perdón a Eduardo Antonio

El conductor cubanoamericano de radio y televisión Enrique Santos se disculpó públicamente en su show con el cantante Eduardo Antonio por un incidente ocurrido en el programa año atrás.

"La primera vez que llegaste a mi programa de radio llegaste con Niurka Marcos y yo te quiero decir 'I´m sorry' porque fue un día donde quizás yo interpreté la cosa de una manera, tú llegaste en otra etapa, esa era otra etapa mía también (...) pero si te sientes ofendido, te pido disculpas", dijo el presentador en su programa, transmitido en su canal de Youtube este viernes.

El Divo de Placetas reconoció que la disculpa era un bonito gesto de su parte y afirmó que era otra etapa en la vida de todos.

"Mira, no me tienes que pedir disculpas, tú sabes que soy un caballero y un hombre de sentimientos y de esencia, guajiro al final. No soy nada rencoroso. Yo creo que eso me ha ayudado en la vida", respondió Eduardo Antonio.

En un fragmento del show en cuestión, Santos dejó ver el motivo de la polémica: en la entrevista, le preguntó al Divo -entonces novio de Niurka Marcos- si había tenido relaciones sexuales con hombres y ella salió al paso y dijo que no le iba a responder.

En su réplica, el conductor le dijo a Marcos que ella respondió por Eduardo Antonio y llamó a Santos "falta de respeto", razón por la cual él terminó botándola del programa.

El Divo no dudó en reconocer que ese día fue "caliente" para todos porque él y Niurka Marcos se sentían muy presionados por la prensa en ese entonces.

"Estábamos a la defensiva, también te pido una disculpa porque es de caballeros y a partir de ese momento, nació esa conciencia en nosotros de admirarnos. Yo empecé a admirarte a ti por todo lo que hacías y creo que tú también a mí", agregó.

El cantante habló de la relación cordial entre ellos, y contó una anécdota sobre un encuentro con los padres de Enrique Santos donde se abrazaron y se profesaron su cariño.

La petición de disculpas dio lugar a una serie de bromas y comentarios jocosos, entre ellos, compartieron con la audiencia que ese programa dio tanto 'rating' que Don Francisco los quiso llevar a su programa.

Entre varias historias, Eduardo Antonio habló de su proyecto en el restaurante "El Tamalazo" en el que está formando a niños y jóvenes para que quienes tengan talento puedan tener un escenario.

También aludió a la coincidencia de su concierto con el de La Diosa este sábado, que muchos han aprovechado para "boicotear" a la intérprete cubana.

A inicios de este mes, El Divo de Placetas respondió a los ataques dándole a su atacante el calificativo de “falta de respeto”, y lamentó que lo tratara con tanta “incoherencia y atrevimiento”.

Por el programa de Santos también ha pasado La Diosa, en lo que constituyó su primera entrevista para la radio de Estados Unidos.

La cantante le regaló una papaya de 40 libras que tenía reservada para la ocasión y que autografió para el conductor.