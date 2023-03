La Diosa regala a Enrique Santos una papaya autografiada en su primera entrevista en la radio de Miami

La Diosa continúa disfrutando de un gran momento en su vida personal y profesional, y ahora llegó el momento de conceder su primera entrevista para la radio de Estados Unidos.

El programa elegido para esta primicia fue el show del conductor cubanoamericano de radio y televisión Enrique Santos.

El maquinón de Enrique Santos la recogió en su casa y por supuesto la cantante no dejó por nada del mundo la papaya de 40 libras que tenía reservada para la ocasión y que regaló al conductor autografiada.

Durante la entrevista Santos se declaró fan de La Diosa y de “La papaya de 40 libras” y recordó el momento en el que incluyó la canción en la broma que le hiciera a Carlos Vives.

La cantante confesó que este video la emocionó muchísimo y la hizo feliz, sobre todo porque un artista como el colombiano escuchara su música y también le gustara.

Una que confesó en ese mismo show que no le gustaba este tema fue la cantante Albita Rodríguez, pero sí reconoció el talento de La Diosa y esta aseguró que le encantaría cantar con ella.

El show de Enrique Santos fue también una oportunidad para volver sobre los cuestionamientos que le hiciera a la cantante la analista política María Herrera Mellado, y La Diosa reafirmó que si había una cubana que se merecía el parole humanitario esa era ella.

La artista recordó la censura de la que fue víctima durante siete años en Cuba y la persecución de la policía y la Seguridad del Estado por denunciar en las redes las carencias y necesidades del país, y añadió que su manera de proyectarse públicamente se debía mucho a la situación en la que se encontraba.

“Veo mis videos y cada vez que yo veo a esa mujer sin arreglarse, desahuciada, que no tenía cabeza para nada porque estaba preocupada por cómo salir adelante en ese país, que no le daban posibilidad de ningún tipo. La Diosa no fue una mujer que sencillamente salió a las redes a gritar, La Diosa pasó primero por un suplicio”, aclaró.

Una vez más agradeció el poder estar en un país de libertad y de oportunidades para ella y todos los cubanos que han emigrado.

“Me gustaría poder estar viva y ver una Cuba libre donde los cubanos paren ya de estar separados por el mundo entero”, sentenció la artista.

Esta entrevista de La Diosa llegó justo después de su polémica con Boncó Quiñongo en la que este la acusó públicamente de no querer presentarse en la radio de Miami.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.