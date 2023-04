Eduardo Antonio responde a crítica por ofrecer concierto en Miami el mismo día que La Diosa

El cantante cubano Eduardo Antonio respondió con dureza a una internauta que lo acusó de “sabotear” el concierto del 22 de abril de La Diosa en el Watsco Centers de Miami, luego de que él anunciara que se presentará ese mismo día en un restaurante de Hialeah.

“¡Qué casualidad que escogiste el mismo día que la Diosa tiene su concierto en el Watsco Center! Yo no soy fan de la Diosa, de hecho no voy a ir, pero usted es un falta de respeto, usted le quiere sabotear ese día a la Diosa. Usted sabe que la Diosa está promocionando su concierto desde hace tiempo. Eso es una bajeza. Eso no se hace, Eduardo Antonio”, escribió en redes sociales la internauta en cuestión, identificada como Mariela Oses.

En su respuesta, El Divo de Placetas desglosó en tres puntos sus argumentos. Partió de retornar a su atacante el calificativo de “falta de respeto”, y lamentó que la tratándose de una mujer lo tratara con tanta “incoherencia y atrevimiento”.

"Primero, yo canto todos los fines de semana, ya sea en algún centro nocturno o en shows privado; segundo, en Miami los sábados hay muchos conciertos de diferentes artistas; tercero, en Miami ha público para llenar todos esos lugares”, explicó el artista.

Eduardo Antonio subrayó, igualmente, que “nadie le quita nada a nadie” y que “hay gustos para cada quien”.

“Pienso que si se tomó el atrevimiento de señalarme a mí, lo que debería hacer usted comprarle 10 o 20 boletos a la señora para su concierto”, añadió el intérprete, que se refirió a la Diosa como “la señora”.

“Ah, se olvidaba que no eres seguidora de ella ni mía, lo que te gusta es crear polémica. ¿Qué pena que ahora estés expuesta aquí! Cada artista defiende su historia y su trabajo”, precisó el cantante; quien concluyó indicando que no le permite a nadie que venga a colgarse de él para buscar un momento de fama.

Hasta el cierre de esta nota, no consta que La Diosa haya reaccionado a la polémica creada por la citada internauta. La artista continúa centrada en la promoción de su concierto y en los disfrutes y oportunidades que le genera su nueva vida.

La relación entre El Divo de Placetas y La Diosa se vio reflejada en “Si te pudiera mentir”, la colaboración musical que estrenaron juntos en 2021.

El cantante fue, además, uno de los que envió un mensaje de apoyo a la artista tras la muerte de su mamá ese mismo año.

A finales de enero de este año, Eduardo Antonio fue uno de los artistas que envió un mensaje de felicitación a La Diosa tras su arribo a Miami junto a su familia luego de convertirse en beneficiaria del parole humanitario.

“Es una mujer que yo quiero y amo y admiro, y hoy quiero decretarle con el aplauso de ustedes toda la prosperidad, toda la felicidad y todo el lujo de tener un público tan lindo como el que yo tengo hace 45 años que lo tenga ella y mucho más. Este aplauso es para La Diosa de Cuba”, escribió entonces Eduardo Antonio, después de resaltar las cualidades profesionales de su colega.

“Yo estoy muy feliz de que alguien especial haya logrado el sueño de estar aquí en Estados Unidos, porque en estos momentos ella va a decirle al mundo todo lo que es ella, sin presión, sin ataduras, sin frustraciones, va a poder ser lo que es ella, porque ella sencillamente es una estrella, es una gran artista y una cantante espectacular”, dijo también.

No consta, de forma pública, que la relación entre ambos artistas haya cambiado en los últimos meses.

