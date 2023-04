Iraisel reacciona ante las críticas: "Hay personas que te quieren ver siempre desdichada y por el piso"

Iraisel y su pareja Leonardo Leyva Foto © Instagram / Iraisel

Iraisel Pintueles está disfrutando al máximo su nueva relación con el voleibolista cubano Leonardo Leyva; sin embargo, hay quienes la critican abiertamente como si fuera algo malo el salir adelante y darse otra oportunidad en el amor.

La influencer cubana dedicó un extenso post en Instagram a quienes la han señalado de forma negativa en esta nueva etapa de su vida, una que llegó luego de un duro golpe, la muerte de su ex pareja y padre de su hija, el reguetonero El Dany.

“Dicen que quien apunta alto y tiene visibilidad, siempre será la diana de la criticas. Me resulta muy interesante que mucha gente no sabe qué hacer con sus vidas pero parece que con la mía lo tienen todo muy claro”, dijo Iraisel en una parte de su publicación.

Las críticas que ha recibido le han parecido un tanto incoherentes: “¡Qué ironía! Decían desearme el bien y cuando el bien llegó, todos me crucificaron. He comprobado que no todos quieren verte feliz, hay personas que te quieren ver siempre desdichada y por el piso”.

La joven dejó muy claro que en este tiempo ha aprendido mucho pero sobre todo que seguirá con su vida sin complacer a otros: “Es fácil ser una hembra (para eso solo bastan unos tacones) pero para ser una MUJER hay que vestirse el cerebro de carácter, personalidad y mucha valentía”.

Uno de los que salió en su defensa fue justamente su actual pareja: “No te preocupes tanto por los demás. No pienses demasiado en lo que pasará, en lo que vendrá. No pienses tanto en cada paso que das, cómo lo verán, si es lo correcto o no. La vida es demasiado corta para no hacer lo que realmente queremos hacer”.

Captura Instagram / Iraisel

En los comentarios al post de Iraisel, Leonardo le dijo además que “la vida no está para que nos quedemos con las ganas o para que dejemos algo para mañana”.

En los últimos días la pareja y también la hija de la influencer, Daniela, han estado de vacaciones en Dubái.

El voleibolista le dio a ambas una sorpresa en pleno aeropuerto a su llegada a la ciudad árabe, y desde ese momento han compartido en sus redes algunas de las increíbles experiencias de este viaje.

No es la primera vez que Iraisel es objeto de críticas en las redes, en ocasiones anteriores también reaccionó a los han hurgando en su vida privada.