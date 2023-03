La romántica felicitación de Iraisel a su novio Leo por su cumpleaños

El voleibolista cubano Leonardo Leyva estuvo de cumpleaños este miércoles y una de las felicitaciones más especiales que recibió en esta fecha fue la de su novia Iraisel Pintueles.

La influencer cubana le dedicó a través de Instagram un mensaje muy romántico que resume todo lo que Leo significa en su vida.

“Los hombres valerosos son lo que no se cansan de luchar por el amor. Cuando aprendí a amarme sin condiciones y acepté la total responsabilidad de mi vida sin poner excusas llegaste tú y me hiciste creer en la oportunidad de volver a nacer, y le diste aire y agua a mi vida y cuando menos lo esperaba tus ojos llegaron para darme la seguridad de que el sol siempre vuelve a salir, y me hiciste sentir la mujer más hermosa del planeta”, comenzó diciendo Iraisel.

Junto a varias fotos de ambos y de Leo con su hija Daniela, la joven confesó que está “agradecida por compartir la vida con alguien que no tiene el más mínimo interés en encajar porque eso es lo que te hace irremediablemente especial e irremediablemente valorado. Hoy está cumpliendo años quien me dijo que nunca olvidara que el amor es la gran puerta que abre todas las posibilidades del universo”.

Con unas palabras en francés llenas de cariño y agradecimiento, Iraisel terminó su felicitación: “Feliz cumpleaños mi amor. Te mereces que la vida siempre te sonría y que Dios ilumine tus pasos. Gracias por llegar a mi vida y darme amor y paz”.

El lindo mensaje de su novia no pasó desapercibido para Leo y en los comentarios al post respondió: “Hay personas que te salvan y ni se enteran. Te amo. Siempre enamorado de ti”.

Captura Instagram / Iraisel

Desde que hicieron pública su relación el pasado agosto, Iraisel y Leo han compartido en redes muchos de los momentos que disfrutan en familia, incluido el viaje de ella y su hija Daniela a Corea del Sur, donde radica el deportista pues juega para el club Ansan OKman.

El pasado 14 de febrero los dos utilizaron sus redes sociales para enviarse románticas palabras por San Valentín desde la distancia, pues ella ya estaba de regreso en Cuba.

