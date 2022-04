Iraisel responde a quienes la cuestionan: "Que yo esté soltera o no, no debería ser relevante"

Iraisel Pintueles, viuda del reguetonero cubano El Dany, volvió a recurrir a las redes sociales para dejar un mensaje a quienes hablan mal de ella, luego de que hace apenas unos días tuvo que poner en su lugar a quienes critican a su hija.

"¿Por qué será que algunos seres humanos tienen esa infinita necesidad malsana de hurgar en la vida ajena? ¿Qué ganan estos personajes grises, abstractos y pusilánimes disfrazados de perfiles fantasmas? No lo sé", cuestionó Iraisel.

Sus reclamos esta vez van a razón de unas capturas que le enviaron algunos de sus seguidores "referentes a personas que a falta de una vida propia prefieren vivir la mía, juzgando, hurgando y fisgoneando todo lo referente a mi persona".

La exesposa del integrante de Yomil y El Dany resaltó que en su perfil de Instagram siempre se ha mostrado abierta al intercambio de pensamientos, con respeto y lucidez, e intenta responder a todas las críticas y cuestionamientos que han surgido sobre ella desde la muerte de Dany.

"Siempre me he mostrado abierta, respetuosa y muy receptiva, incluso con los comentarios más intolerantes y lacerantes", puntualizó.

La joven, sin embargo, dejó claro que no permitirá que su vida privada –que está en el foco público desde el impactante fallecimiento del reguetonero– se convierta en un sensacionalismo y aseguró que "el que no la debe, no la teme".

Iraisel se refirió también a quienes cuestionan si ya tiene nueva pareja e intentan minimizar su sufrimiento con la muerte de El Dany, el 18 de julio de 2020.

"Debo decir que yo tengo una vida que es muy mía, por ende, la viviré y la compartiré con quien yo decida y cuando yo decida, así que que yo esté soltera, o no … no debería de ser un tema relevante porque yo soy una mujer libre, que amó y respetó, que cayó y se levantó, que yo rehaga mi vida ahora o después, no es de incumbencia para nadie", escribió.

"En los casi 7 años que yo estuve en una relación fui una esposa presente, fiel a mi casa y mi familia …así que a todas esas personas sin rostros decirles quiero, que 'no gasten más balas intentando desacreditar mi mesura porque yo tengo la coraza dura, dura', agregó.

Hace unos días, Iraisel salió en defensa de su hija Daniela, fruto de su relación con El Dany, y criticó a quienes se esconden en falsas identidades para denigrarla a sus espaldas. Además, aclaró que no tolerará que nadie en nombre de la libertad de expresión ofenda a su hija.

