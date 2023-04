Cuqui La Mora: "Tengo unas ganas de hablar inglés para fajarme"

Cuqui La Mora tiene un gran “problema”, que le impide desarrollarse con total soltura y hablar sin pelos en la lengua como ella está acostumbrada.

La humorista cubana no domina todavía el inglés y en sus redes sociales subió un divertido video de lo que le ha ocurrido en el aeropuerto cuando iba rumbo a Punta Cana, justamente por no hablar bien el idioma.

“Cada vez que vengo al aeropuerto de Fort Lauderdale paso un trabajo porque todo es en inglés y siempre me pasa algo”, aseguró Cuqui.

La comediante contó que tuvo un problema con la maleta y debía pagarla pero no entendía lo que le decían: “Tengo unas ganas de hablar inglés, pero para fajarme, pa´ decirle `why? tutututu´, pero no pude”.

Pero allí no quedó todo después fue a pedir algo de comer y “la muchacha de allí no me colabora”, pese a que, según ella, le entró con su “mejor inglés·.

Un momento muy gracioso del video es cuando Cuqui dice en inglés, pero con una pronunciación terrible, y palabra por palabra lo que le dijo a la persona del establecimiento.

Más allá de las bromas, la humorista en la descripción al post en Instagram confesó refiriéndose a Estados Unidos y a los retos que ha tenido allí: “Este país te hace grande”.

En más de una ocasión Cuqui se ha hablado de las oportunidades que ofrece un país como este, de la posibilidad de cumplir allí tus sueños aunque exija sacrificios y trabajar duro.

Aleanis Jáuregui suele publicar en sus redes divertidos videos de las cosas que le ocurren a diario en su vida, incluidos algunos papelazos, pero no caben dudas que sus sketch humorísticos sobre la realidad cubana están entre los preferidos por sus seguidores.