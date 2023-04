Anciano sobre crisis en Cuba: "64 años como el cangrejo, mucha muela, poca masa y siempre pa' atrás"

Un anciano cubano aseguró que las energías no le dan para participar en las celebraciones por el Primero de Mayo, y mostró su frustración con la situación en el país, que definió como un pueblo de "zombies", que lleva 64 años como el cangrejo, moviéndose hacia atrás.

“Las energías no me dan. Yo estoy muy disgustado con la situación económica aquí. Yo no me explico por qué los altos dirigentes, los periodistas, le dan un barniz a este país. Yo quisiera que periodistas, la CNN venga aquí y entreviste al pueblo", dijo el anciano, llamado Leonel, en declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

"Nosotros somos zombies. Zombies es lo que somos nosotros. Cada día la situación es más caótica en este país", añadió el cubano, quien dijo que todavía es trabajador activo, en el área del comercio.

El anciano, que ofreció declaraciones desde un entorno rural, puso en duda que pueda haber alguna mejoría en Cuba.

"Hablan de desarrollo y hablan de que vamos a mejorar... Así llevamos 64 años, como el cangrejo, mucha muela, poca masa y siempre pa’atrás", subrayó.

"Yo no tengo ganas, si yo no desayuno, chico, ¿cómo tú crees que yo pueda participar en un Primero de Mayo? Y los que participan es pa' no perder el trabajo. Ya me da igual que me boten del trabajo como que no me boten, yo me las arreglo como pueda", concluyó el hombre, evidenciando el profundo hartazgo que aqueja a los cubanos de a pie.

Falta de combustible, de comida, desabastecimiento en mercados y farmacias, es la realidad de la Cuba de hoy.

En medio de tal panorama, la única salida que han encontrado cientos de miles de cubanos en los últimos años ha sido escapar de lo que Leonel describe como una nación de "zombies".

La situación es tan crítica que el gobierno cubano se vio obligado este martes a anunciar la suspensión del tradicional desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución, que será sustituido por una celebración en el Malecón habanero a la que acudirá la población que pueda desplazarse a pie hasta el lugar y por pequeños actos en comunidades y centros de trabajo.

Ese día en el resto del país se realizarán actos en "lugares emblemáticos" de municipios, comunidades, bateyes, centros laborales y estudiantiles, según dijo en conferencia de prensa el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte de Nacimiento.