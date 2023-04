Activistas protestan ante el periódico El País por artículo sobre viajes a Cuba

Activistas cubanos entregaron este miércoles una carta de protesta al periódico español El País por los sesgos de su línea editorial sobre Cuba, tras un reciente artículo que instaba a hacer turismo a pesar de la inflación porque “el turista apenas se entera de la escasez”, mientras las penurias agobian a los residentes en la isla.

“Hoy acudimos a El País a entregar una carta en respuesta al artículo de Paco Nadal publicado en el blog de viajes del periódico el 21 de abril. La carta está firmada por activistas y ciudadanos cubanos perseguidos por la dictadura y acusados por delitos contra la seguridad del Estado”, dijo en Facebook la activista y curadora de arte Carolina Barrero.

Ella es una de las firmantes de la carta junto a Leonardo M. Fernández Otaño, Ileana Álvarez González, María Eugenia Gutiérrez, Juliana Rabelo García, Iliana Hernández Cardoza, Julio Llópiz Casal y Luz Escobar.

“El periodismo es libre. Ninguno de nosotros está aquí para decirle a nadie qué tiene que escribir, ni qué publicar. Pero la libertad de expresión, en democracia, permite las respuestas a las publicaciones en los periódicos”, añade la carta entregada al influyente diario español.

También en la misiva apuntan que “con la confianza de que esta respuesta será recibida a bien por la dirección del periódico que no la censurará” algunos de los sesgos de la política editorial de ese medio sobre Cuba, como el de “la normalización, e incluso estetización, de la crisis económica, social y política que vive el país, que precariza la vida de la ciudadanía, y que tiene en la dictadura a su principal responsable”.

En la carta igual refieren que “en Cuba se construyeron más hoteles e infraestructura turística que hospitales durante la pandemia. Una decisión del régimen que explica por si misma cuáles son sus reales prioridades.

Asimismo, criticaron que en ese periódico haya “una tendencia a evitar la mención al movimiento de protestas ciudadanas y la cruenta represión militar de la Seguridad del Estado, financiada por GAESA, el mismo emporio que maneja los hoteles y el turismo europeo y canadiense, aliado de las empresas españolas como Meliá e Iberoestar”.

“Como cubanos, solicitamos al periódico que los espacios destinados a Cuba estén atravesados por el compromiso con la democratización de nuestro país, la visibilización de las violaciones de derechos humanos y la tragedia que viven a diario los ciudadanos perseguidos por la Seguridad del Estado”, subraya el reclamo de los activistas cubanos.

“A quienes promueven el turismo en Cuba, sean periodista o simples ciudadanos les recordamos: tu paraíso, mi prisión”, concluye la carta entregada al medio español.

En la última semana, El País recomendó a los viajeros europeos visitar Cuba después de la pandemia del COVID-19 y a pesar de la elevada inflación en la isla, tras afirmar que sus habitantes pasan innumerables penurias, pero "el turista apenas se entera de esa escasez".

En un artículo titulado "Con la inflación disparada y tras la pandemia, ¿es buen momento para viajar a Cuba?" el periodista Paco Nadal respondió que estuvo 11 días en la nación caribeña y no la pasó mal.

"Me he alojado en diversos hoteles, he comido en paladares privados, en restaurantes estatales, he contratado traslados con conductor, he tomado transportes turísticos" y en esos circuitos "el turista apenas se entera de la escasez", dijo.

"Puede que un día falte chorizo en el bufé de tu hotel o que en otro haya menos selección de frutas o de carnes que había antes. Pero esta Semana Santa —temporada alta— Cuba estaba llena de viajeros españoles y de otras muchas nacionalidades y la sensación era de normalidad. Un duro contraste con la realidad del cubano", afirmó.

Si bien reconoce que la población del país la pasa mal, con frecuentes cortes de energía, una desmedida inflación y falta de alimentos, explica que su defensa del turismo para Cuba obedece a que este renglón es el segundo de la economía que más divisas aporta a la isla, por detrás de las remesas.

"A pesar de tener un sistema político y económico más que criticable, es una isla fascinante, con gente amable y llena de vida y de lugares increíbles" que sin los viajeros internacionales estaría más pobre.

"Para algunos puede suponer un conflicto ético. Si la población local lo está pasando mal, ¿cómo voy a ir yo a pasarlo bien? Pero es que, si no llegaran turistas, la población lo pasaría aún peor. Y esto ocurre en Cuba como ocurre en muchísimas otras regiones del mundo: sin los ingresos del turismo serían aún más pobres", explicó.

El periodista afirmó que "en 2023 la situación de abastecimiento parece mejorar muy lentamente, lo que ha quedado como secuela es una hiperinflación" para una población que apenas sobrevive con 40 euros al mes.

Dice que esa realidad no afecta al turista. "Apenas afecta, al menos a quien viaja en circuitos y hotelería tradicional", señaló.

"En Cuba, si pagas en dólares o euros, encuentras casi de todo. Pero esto no es de ahora, ha sido siempre así. Antes de esta crisis actual también ibas a una tienda de pesos cubanos (CUP, la moneda nacional) y no había de nada y en la de enfrente, donde se pagaba con pesos cubanos convertibles (CUC), había de todo. Cuba is different. Una isla con dos universos paralelos", comentó.

También la revista Hola, de España, incluyó a Cuba entre los destinos más "cool" para jóvenes viajeros en 2023, a pesar de la crítica situación económica en la isla que también golpea a los turistas.