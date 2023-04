Ana de Armas se pasea por La Habana

La actriz cubana Ana de Armas continúa disfrutando de sus vacaciones en La Habana, donde ha visitado algunos de los lugares más emblemáticos y populares de la ciudad.

Ana estuvo el jueves en el mitico bar-restaurante El Floridita, en La Habana Vieja, tal como muestra una foto compartida por el maitre Orlando Blanco.

También comió en el restaurante Paladar San Cristóbal, ubicado en Centro Habana, el mismo donde en 2016 cenó el presidente Barack Obama con su familia, y al que han ido otras celebridades como Madonna, Beyonce y Mike Jagger.

La intérprete de Blonde se retrató junto al personal del local.

Sobre su visita al San Cristóbal, el camarero llamado Norlis compartió en Facebook una graciosa anécdota de cuando su jefe le anunció la visita de la actriz, y le dijo que tendría que atenderla, pero la confundió con la española defensora del régimen Ana Hurtado.

Captura de Facebook / Las crónicas de un alamareño / Norlis Descamisado

"Llego al trabajo cinco minutos tarde, donde el dueño del restaurante me espera y me dice: '¡Menos mal que has llegado, corre, prepárate que nos viene a visitar en el almuerzo nada más y nada menos que Ana Urtado y la tienes que atender tú!.

Yo: ¿Qué queeeeeeeee? ¿Ana Urtado?

El dueño: No no, me equivoqué, la que viene es Ana de Armas.

Yo: - ¡¡¡Ahhhh, ya sabía yo que Dios no me puede castigar tantas veces en un día. Ok, daré lo mejor de mí y trataré de hacerle pasar un buen rato", relató el dependiente.

Ana también se retrató con la joven Yasmín Roxana Guerra Jiménez, quien no esperaba la visita de la estrella de Hollywood al famoso paladar.

"Qué emocionante. Fue un placer haber podido conocerla y haberle hecho un dibujito", escribió en Facebook.

Otras imágenes de la visita a la Isla de la artista cubana han sido publicadas por una de sus amigas, la también actriz Claudia "Muma" Alvariño, hermana de Tahimí Alvariño.

Juntas han paseado por La Habana Vieja, donde el jueves, una periodista del portal oficialista Cubadebate le pidió una entrevista, a lo que Ana se negó, alegando que estaba de vacaciones.

El régimen cubano también está intentando sacar partido de su visita a la Isla.

En medio de la profunda crisis que atraviesa el turismo internacional, y aprovechando que la estrella de cine nunca se ha manifestado públicamente contra la dictadura, la agencia estatal de viajes Havanatur ha compartido en sus redes fotografías de la actriz "dejando su huella en La Habana".

Captura de Facebook / Havanatur SA

Muma acudió el jueves pasado a la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí a recibir a su gran amiga.

"Llegó un pedazo importante y grande de mi corazón. Bienvenida a tu isla, mi hermana amada", comentó en sus redes, junto a un video del encuentro entre ambas.

Ana viajó a La Habana en compañía de su novio Paul Boukadakis.

La actriz aún no ha publicado en sus redes sociales fotos en Cuba ni el motivo de su viaje, pero se especula que podría ser para celebrar sus 35 años, que cumplirá el próximo domingo 30 de abril.