La combinación explosiva de Imaray Ulloa: Jugar billar en sensual traje de baño

Imaray Ulloa Foto © Instagram / Imaray Ulloa

Imaray Ulloa sabe cómo sacarle partido, incluso a un juego de billar, para acaparar la atención de todos sus seguidores en redes sociales.

La influencer cubana eligió la combinación más explosiva para lucirse con este juego de mesa, un traje de baño que le sienta estupendo y unas poses de infarto que resaltan su cuerpazo.

La prenda veraniega escogida, una perteneciente a su marca de ropa, es un bañador enterizo con escote de cremallera que resalta a la perfección cada una de sus curvas, y a ello se suma el color verde llamativo.

Como era de esperarse los piropos de sus fans en Instagram no se hicieron esperar. “¡El bombón de Florida!”; “Por favor, que no sea yo el único que borró sus huellas dactilares de tanto hacer zoom”; “Madre de mi vida. El verde te queda genial”; “Yo me conformaría con ser la bola que tú golpeas. Eres totalmente perfecta hermosa”.

No obstante, varios de sus seguidores no se acostumbran a verla con el cabello tan corto, su último y radical cambio de look, y algunos hasta añoran volver a verla con pelo largo.

Con cabello largo o corto, lo cierto es que Imaray sigue arrasando con sus posados en extremo sensuales, sobre todo después de su más retoque estético.

Eso sin contar que muchos de sus followers esperan siempre con ansias sus divertidos sketch en redes interpretando el personaje de mujer tóxica.