Campesino cubano denuncia registro policial ilegal en su vivienda por supuesto sacrificio de ganado

Un campesino de Holguín denunció que la policía cubana lo acosa y hasta realizó un registro ilegal en su vivienda por supuesto sacrificio de ganado vacuno.

El anciano Nelson Borja Leyva, es un campesino jubilado que cría reses en un pequeño patio de manera legal, pero asegura al portal de noticias Cubanet que no es "matarife" ni se dedica al contrabando de carne.

Trabajé en la caña más de 42 años, tengo 123 donaciones de sangre, el 18 a las 9:00 de la noche entró la policía sin permiso para revisar si yo tenía 3 sacos de carne", explicó.

"Llegaron como si esto fuera un realengo, esto parecía un pueblo, lleno de linternas y celulares, abrieron la portería y entraron al patio de mi casa. Ni siquiera presentaron una orden de registro", explicó el hombre, residente en una humilde casa en Barrio Viejo de los Pinos, caserío ubicado en el municipio de Antilla.

Dijo que "se metieron a mi casa a revisar si había carne, cuando yo no me dedico a eso" y cuando pidió explicaciones los agentes al mando de la operación no le respondieron.

"Aquí es donde yo vivo, a ver ¿eso será carne? Eso es tabla, mire mi cortina, mire mi colchón, si yo vendiera carne de vaca no viviría así, viviría como rico y tendría un departamento. En mi vida he matado una vaca, mira mis manos, como están con artrosis generalizada que por eso me jubilaron. Y el gobierno dice que aquí no hay nadie desamparado, mire como yo vivo, a mí nadie me da nada", expresó en declaraciones al medio independiente.

"Esto es para que sepa el pueblo lo que está haciendo la policía revolucionaria del municipio de Antilla. Eso es violación de domicilio. Esto es lo que están haciendo conmigo, y sin prueba ninguna", agregó.

En el video puede verse la humilde casa de Borja Leyva, de madera, apenas con una mesa para comer y un colchón en mal estado con un mosquitero.

Los registros ilegales de viviendas por parte de la policía son una práctica común al interior de Cuba, pero en toda la isla estas violaciones se han naturalizado y quedan en la impunidad.

En Cuba se han incrementado las denuncias por sacrificio de ganado, pero también las de prácticas policiales violentas. Recientemente un anciano carpintero afirmó que le registraron su carpintería en busca de madera y lo dejaron sin sustento para su familia.