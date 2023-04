Ana de Armas está de cumpleaños y lo celebrará en La Habana

La actriz cubana Ana de Armas está de cumpleaños este 30 de abril y lo festejará en La Habana, su ciudad natal, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones con su novio Paul Boukadakis.

Ana llegó a La Habana el 27 de abril, unos días antes de su cumpleaños 35. Fue recibida en el Aeropuerto Internacional José Martí por su amiga la actriz cubana Claudia “Muma” Alvariño.

Esas fueron las primeras imágenes de la llegada de Ana a La Habana. Desde el principio la protagonista de Blonde dejó muy claro que venía de vacaciones, al menos esa fue la respuesta que dio al medio de prensa oficialista Cubadebate para negarles una entrevista solicitada.

Sin embargo, luego Ana ha participado en algunas actividades que tal parecen salidas de un programa de protocolo del Ministerio de Cultura. En estos lugares sí ha dejado fotos para la posteridad y las imágenes se han esparcido como la pólvora, mostrando solo una cara de Cuba.

Se dejó ver haciendo un inusual paseo por el Centro Histórico de La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad. Luego en una visita a la compañía de teatro infantil La Colmenita, un almuerzo con el Chef español Miguel Ángel Jiménez, del programa Chefarándula, cocinero muy estimado por Lis Cuesta; y se tomó su daiquirí en El Floridita, una institución insigne del turismo en Cuba.

Esto ha levantado críticas en las redes sociales porque solo se han compartido imágenes en escenarios que habitualmente un cubano no visita de vacaciones.

No hay fotos familiares, no hay escenarios en la calle y casualmente no ha visitado lugares destruidos en La Habana. Todo es tan perfecto en su viaje, tan milimétricamente calculado, que los seguidores lo notan irreal.

Ana de Armas es una figura pública femenina muy querida y admirada dentro y fuera de Cuba. Sin embargo, la visita a La Habana le puede pasar factura de modos insospechados en cuanto a su actual popularidad.

En su cumpleaños en 2022 la actriz celebró su cumpleaños con una noticia profesional excelente. La productora Lionsgate confirmó que la cubana será la protagonista de la película Ballerina. Este personaje que ya apareció en John Wick 3: Parabellum.