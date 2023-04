Unión Eléctrica pronostica apagones para este domingo por déficit de generación

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronostica apagones para la jornada de este domingo por déficit en la generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según nota informativa difundida en redes.

Desde las 10:00 a.m. comenzaron las afectaciones del servicio por déficit de capacidad en la generación de energía eléctrica, ya que la disponibilidad del SEN a las 07:00 a.m. era de 2,360 MW y la demanda 2,250 MW, apunta la UNE en su página de Facebook.

También informaron que se encuentra fuera de servicio por avería la unidad 2 de la CTE Felton, además de que están en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y las unidades 4, 5 y 6 de la CTE Renté.

Captura Facebook/Unión Eléctrica UNE

Asimismo, continúan las limitaciones en la generación térmica de 327 MW y en la generación distribuida solo están indisponibles por avería 873 MW y en mantenimiento 37 MW.

La UNE reiteró, además, que este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas de día, y que este quedó restablecido a las 02:50 horas de la madrugada de este domingo.

La máxima afectación del día fue en el horario pico nocturno de 764 MW, añade la nota de la empresa estatal cubana, que previamente había dicho que solo sería de 528 MW.

Para la noche de este domingo, la empresa estatal promete el completamiento de la unidad de Puerto Escondido con 20 MW, la entrada de la unidad 5 de CTE Antonio Maceo con 80 MW (en proceso de arranque) y la recuperación de 180 MW de motores de Generación Distribuida.

De cumplirse el pronóstico, se estima que para la hora pico nocturna de esta jornada haya una disponibilidad de 2,640 MW y una demanda máxima de 2,750 MW, para un déficit de 110 MW.

Si se mantienen esas condiciones previstas la afectación podría ser 180 MW en este horario, concluye la información.

Este último viernes, la UNE informó que “la máxima afectación del día fue de 754 MW, a las 20:30 horas”, una cifra que sorprendentemente coincidió con lo pronosticado la víspera.

La empresa indicó en su red social que “en el día de ayer [viernes] se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 06:07 horas y no fue posible restablecer el servicio en la madrugada”.

"Acaben de regalar el país, que ustedes no pueden más. Se pasaron la madrugada de ayer y de hoy con el quita y pon de corriente. Después rompen un equipo y es el problema. Ustedes no le dan solución a nada, todos los días es la misma mier...", fueron algunas de las respuestas de los usuarios, cansados de que no hayan soluciones para la escalada de la crisis energética del país que los agobia desde hace más de un año.

"Y así tenemos que sentirnos orgullosos de ser cubanos, con más de un año sin solución segura para la estabilidad energética, con carencias de las necesidades más vitales y mínimas de todo ser humano, apostando porque vengan tiempos mejores y sin una estrategia real para una normalización de la vida del cubano", apuntaron otros internautas.

"Ya son inaguantables los apagones. Llegó el verano y peor. Sin programación, esto es al duro y sin guante. ¿Quién se apiadara de nosotros los cubanos? Terrible situación, no vemos mejoría por ningún lugar. Abril y mayo sin aceite, sin pollo ni de dieta, sin frijoles, donde quiera que llegas no hay nada de nada. Los precios astronómicos y los jubilados de qué vivimos y cómo vivimos", argumentan otros comentarios en la red social.