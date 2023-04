Unión Eléctrica de Cuba: “No fue posible restablecer el servicio en la madrugada”

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) emitió su nota informativa con el pronóstico de afectaciones para este sábado, que cifró en 528 MW para el horario pico.

En su resumen de la jornada del viernes, la empresa estatal informó que “la máxima afectación del día fue 754 MW, a las 20:30 horas”, una cifra que sorprendentemente coincidió con lo pronosticado la víspera.

Captura de pantalla Facebook / UNE

Sin embargo, en un nuevo giro del lenguaje que emplea habitualmente en sus publicaciones, la empresa que dirige Alfredo López Valdés indicó que “en el día de ayer [viernes] se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 06:07 horas y no fue posible restablecer el servicio en la madrugada”.

Se desconoce qué implicaciones tiene la frase elegida tanto para el sistema eléctrico nacional (SEN), como para los maltrechos clientes de la empresa estatal, en medio de la peor crisis energética de los últimos tiempos en Cuba.

Este sábado, “se estima para la hora pico una disponibilidad de 2,462 MW y una demanda máxima de 2,920 MW, para un déficit de 458 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 528 MW en este horario”.

Con limitaciones en la generación térmica (369 MW), y unidades de las termoeléctricas Felton y Renté fuera de servicio por averías, además de los mantenimientos de otras unidades en Santa Cruz, Guiteras, Cienfuegos y Renté, “las afectaciones al servicio por déficit de capacidad se mantendrán durante todo el día de hoy”.

Más allá de giros semánticos en su información, los hastiados consumidores cubanos dejaron sus comentarios en la publicación de la UNE, evidenciando que el hartazgo y la indignación crecen a pesar del empleo de nuevos eufemismos para su desgracia.

"Acaben de regalar el país, que ustedes no pueden más. Se pasaron la madrugada de ayer y de hoy con el quita y pon de corriente. Después rompen un equipo y es el problema. Ustedes no le dan solución a nada, todos los días es la misma mier...".

"Y así tenemos que sentirnos orgullosos de ser cubanos, con más de un año sin solución segura para la estabilidad energética, con carencias de las necesidades más vitales y mínimas de todo ser humano, apostando porque vengan tiempos mejores y sin una estrategia real para una normalización de la vida del cubano".

"Ya son inaguantables los apagones. Llego el verano y peor. Sin programación, esto es al duro y sin guante. ¿Quién se apiadara de nosotros los cubanos? Terrible situación, no vemos mejoría por ningún lugar. Abril y mayo sin aceite, sin pollo ni de dieta, sin frijoles, donde quiera que llegas no hay nada de nada. Los precios astronómicos y los jubilados de qué vivimos y cómo vivimos".

Con esas palabras expresan su creciente malestar los cubanos, llamando a las cosas por su nombre, o explotando de ira como el usuario de redes sociales que concluyó: "Me resingo en todos ustedes, no me dejaron dormir en toda la noche".