Peligroso socavón en Guantánamo: "En cualquier momento ocurre una desgracia"

Un peligroso socavón en Guantánamo mantiene en alerta a los vecinos de la calle Beneficencia que temen ocurra un desastre en cualquier momento.

"La vía está socavada, no tiene asentamiento y, por tanto, es preciso demolerla, buscar una solución para la zanja, con cajones u otra obra de fábrica, para luego rehacer la calle. No es una solución rápida y no está en el plan, pero habrá que buscar una alternativa emergente", dijo a la prensa oficialista Roberto Montañez Croublet, jefe del Departamento de Inversiones del Gobierno municipal de Guantánamo.

El problema se encuentra en la calle Beneficencia entre 16 y 17 Norte. Lleva así varios años, y cada vez el socavón crece más, pero las autoridades todavía no tienen en planes restaurarlo a pesar de que por esa vía circulan vehículos pesados, de transporte público y personas.

Peligroso socavón en Guantánamo / Venceremos

"En cualquier momento ocurre una desgracia. Eso está hueco, se ven las grietas en la calle. Pusimos ramas, el cubo, un trapo rojo, y advertimos, pero los carros siguen pasando. (...) Se cayó la acera y esa esquina está en el aire. Lo peor es que por aquí pasan todos los camiones pesados de carga", señaló una vecina.

El derrumbe más reciente ocurrió hace poco más de una semana. Las entidades políticas y las empresas estatales relacionadas con este tema fueron avisadas pero no han dado una solución y las aguas albañales siguen corriendo bajo el socavón, como un río negro y pestilente.

Raúl Sayú Pons, director municipal de Acueducto y Alcantarillado, dijo que de este problema a su empresa solo le toca la "instalación de la acometida de ¾ de pulgadas que dejó sin agua a parte del barrio. No podemos corregirlo, porque el sitio es inseguro y cuando entren a arreglar volverían a afectarla, así que buscamos una solución por medio de la acometida de otra vivienda, provisionalmente".

Es importante recordar que hace dos semanas la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Guantánamo fue denunciada por verter aguas residuales en una alcantarilla de la calle Pintó, esquina Moncada (Línea) en la ciudad.

Guantánamo tiene problemas en varias de sus más importantes carreteras. En febrero se reportó el cierre del tramo Cagüeybaje Dos, del viaducto La Farola por el mal estado de la vía.

El gobierno dijo que no existen recursos para la reparación de esta concurrida vía, pues se necesita una máquina fijadora de pilotes, y no existente ninguna en el territorio.