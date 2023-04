El videoclip de la banda noruega a-ha que se filmó en Cuba

La mítica banda noruega a-ha encontró en La Habana la locación ideal para uno de sus videoclips filmados en los albores de este siglo XXI.

Se trata del video de "Forever Not Yours", el primer sencillo del álbum Lifelines, que se rodó el 19 de febrero de 2002 en la barriada habanera del Vedado, según la página web de la banda.

Dirigido por Harald Zwart (que también produjo el video de "Velvet"), tuvo como locación principal el popular Complejo Deportivo José Martí de La Habana, que fue una de las más importantes instituciones deportivas de la capital, y durante más de una década ha permanecido en el abandono total, a merced del salitre, el deterioro y el olvido.

El argumento de la historia del videoclip, que se basa en las inundaciones bíblicas y la historia del Arca de Noé, presenta un desfile de animales y personajes representando a las celebridades que tienen entrada "VIP" al arca, estacionada justo frente al estadio, en una zona que correspondería al malecón habanero.

En la historia figuran personalidades como Desmond Tutu, Madonna, Lenny Kravitz e Isabel II, entre tantos otros que se disputan la entrada al gigantesco barco que resulta ser el acceso a una sala donde todos deben trabajar por igual.

El videoclip contiene todo el iconismo del imaginario cubano: carros norteamericanos de los años 50, teatros viejos, edificio republicanos y muchos rostros cubanos.

Morten Harket, uno de los autores de la letra de "Forever not yours" (junto a Ole Sverre Olsen), dijo en el making of del clip que a pesar de que la letra de la canción no está relacionada con la historia bíblica, decidieron que la temática podría ser una buena idea y se divirtieron con la historia.

Los realizadores explicaron que su idea posmodernista del arca aspiraba a dar un giro colorido a la historia, sobre todo por haberse filmado en Cuba, un país que escogieron para poder acercarse a su gente, su historia, y donde la experiencia había sido "vibrante".

La portada del álbum Lifelines fue realizada por Andy Frank durante el rodaje del video musical, y se basó para ello en las gradas del estadio.

Portada del disco / Wikipedia

El making of, donde los realizadores explicaron que las escenas fueron filmadas en diferentes calles habaneras, deja ver a todo el equipo de producción trabajando en el montaje, sentados bajo sombrillas de "Habana Club".

De acuerdo con Wikipedia, la canción del sencillo fue lanzada en varios países europeos alrededor del 8 de abril y se mantuvo como el número 1 en las listas musicales de Noruega y Rusia ese año.