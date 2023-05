Joven de 18 años apuñalado en supuesta pelea entre bandas rivales en La Habana

Un joven cubano de 18 años fue asesinado a puñaladas en supuesta pelea entre bandas rivales en La Habana, según fuentes cercanas a la víctima.

“Él era Christopher, un muchacho de tan solo 18 años. Lo mataron por Dios, era de donde yo vivía. Por Dios, qué es lo que está pasando en nuestra patria. EPD muchachito bello. Mis condolencias para su mamá y familia. Qué triste todo”, apuntó en Facebook este lunes la activista política Ariadna Mena Rubio, quien compartió varias fotos del joven.

También el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó este lunes en su perfil de Facebook que el asesinato de Cristopher ocurrió en la madrugada de este último sábado, en el parque Cristo de La Habana.

Captura Facebook/ Ariadna Mena Rubio

Asimismo, dijo que “el hecho se suscitó entre dos bandas rivales, dónde apuñalaron a este joven, dejándolo tirado en el piso hasta que se desangró”, información que le fuera confirmada por la opositora cubana y vecina del joven fallecido Mena Rubia, con quien conversó sobre los detalles de este crimen.

En la publicación de la activista cubana una usuaria, identificada como Sabrina Anglada Mena, escribió un emotivo comentario en el que aseguró que el joven asesinado era su amigo y hermano desde prescolar.

“Mi amigo, mi hermano desde prescolar, es muy duro. No tengo palabras para explicar lo mucho que me duele y aun así no me lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué a ti, Christopher? Te queremos en dónde quiera que estés”, escribió la joven

En otro comentario un internauta refiere que “la frustración desata violencia y al no saber hacia dónde dirigirla, se agreden unos a otros. Esto no es nada más que la imagen de lo que sucede en las prisiones. En Paz Descanse”.

Captura Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Otras respuestas estuvieron dirigidas a la familia del joven. “EPD, descansa en paz, mi más sentido pésame a su mamá, sé que es una perdida insustituible, que el tiempo te dé consuelo, me uno a tu dolor y espero que él culpable pague a manos de la Justicia y a manos de Dios”, dice uno de los comentarios de condolencias.

Hasta el momento de redactar esta nota no había trascendido información oficial sobre este hecho, ni más detalles de los eventos que desencadenaron el asesinato del joven en un supuesto enfrentamiento entre bandas rivales, que de confirmarme sería una escalada mucho más peligrosa de la violencia callejera en la isla.

Hace apenas tres días trascendió el asesinato a puñaladas de otro joven cubano, de 25 años, por un menor en el municipio holguinero de Sagua de Tánamo.

Según testigos, un adolescente de 15 años le propinó cuatro puñaladas a la víctima, identificada como Mariano, que quedó tendida en plena calle este último viernes.

La internauta que se identifica como Gabi Lores posteó una fotografía de la escena y se preguntó "hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que asesinen tanto en este país".

También ese mismo viernes un joven santiaguero identificado como Marcos Antonio del Río Prade murió tras recibir cinco puñaladas durante una pelea en La Habana.

El portal Cubanet informó que la víctima, de 29 años, fue agredida a las 6:00 a.m. del viernes muy cerca del Prado, en La Habana, donde se encontraba jugando con otro joven de su misma ciudad, Songo La Maya, Santiago de Cuba.

Según testigos, ellos vivían juntos en La Habana y comenzaron jugando, "pero luego los ánimos se caldearon y terminaron fajados".

Un día antes de estos homicidios, se reportó el asesinato del locutor de la emisora guantanamera CMKS, David Alexis González Joseph, a quien apuñalaron y degollaron en su propia casa para robarle.

El crimen ocurrió en la calle Luz Caballero y el 1 sur, muy cerca de la avenida Camilo Cienfuegos y a menos de un kilómetro de una estación de policía.