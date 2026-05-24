Muere joven santiaguero aplastado por un tanque durante el Servicio Militar Obligatorio

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Ángel Ernesto, un joven oriundo de Santiago de Cuba, falleció la madrugada de este domingo tras ser aplastado por un tanque de guerra durante una maniobra militar, según testimonios recogidos por el comunicador social independiente Yosmany Mayeta Labrada.

El accidente ocurrió mientras el joven cumplía el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y fue descrito como producto de una maniobra imprudente.

Tras el incidente, Ángel Ernesto fue trasladado al Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duany, en Santiago de Cuba, donde permaneció varios días ingresado en terapia intensiva luchando por su vida.

Falleció en la madrugada de este domingo, «dejando dolor, indignación y muchas preguntas sin respuesta entre sus familiares, vecinos y conocidos», según el periodista.

Vecinos del joven aseguran que «no quería ir al Servicio Militar, pero fue buscado en su vivienda por agentes de prevención y llevado a una institución donde encontró la muerte».

Las autoridades militares cubanas no han emitido ningún comunicado oficial sobre el hecho, una práctica habitual del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ante este tipo de accidentes.

El cuerpo de Ángel Ernesto fue velado en la Funeraria Santiago y su sepelio quedó pactado para las 2:00 p.m. de este domingo.

El caso se inscribe en un patrón alarmante de muertes dentro del SMO cubano.

Según un análisis del Laboratorio de Pensamiento Cívico Cuba x Cuba basado en datos de Archivo Cuba, al menos 67 reclutas murieron entre 2018 y principios de 2026: 27 por causas relacionadas con decisiones propias, 16 por negligencias graves, 14 por accidentes, cuatro por negación de atención médica y tres por crimen.

Solo en 2025, la organización Cubalex documentó al menos 19 muertes de jóvenes durante su período como reclutas, lo que llevó a organizaciones de derechos humanos y prensa independiente a calificar el SMO como una maquinaria que cobra vidas sin rendir cuentas.

Santiago de Cuba ha sido escenario de varias de estas tragedias. En diciembre de 2025, Eldis Leyva Nieves, de 19 años, natural del municipio Guamá de esa provincia, murió durante prácticas de tiro en Guantánamo mientras cumplía el SMO.

En marzo de 2026, Dailier Rodríguez Tamayo, de 19 años, murió en la unidad militar 10-24 de El Cotorro, en La Habana, en circunstancias que tampoco fueron explicadas oficialmente.

El SMO es obligatorio en Cuba desde junio de 1963 y la Ley de Defensa Nacional exige que los varones se inscriban en el registro militar al cumplir 16 años, sin posibilidad real de objeción.

«Otra tragedia más que enluta a una familia cubana y pone en evidencia el precio de sangre que sigue cobrando un servicio que nadie eligió», concluyó Mayeta Labrada.