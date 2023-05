Julita Osendi recupera su móvil robado en La Habana

La periodista cubana Julita Osendi recuperó el teléfono móvil que le fuera robado a mediados de abril, tras ser víctima de un asalto en el popular malecón de La Habana, según informó a través de sus redes sociales.

“Saludos amigos. En medio de los problemas que nos rodean una buena noticia!!! Gracias al efectivo trabajo de la teniente Wendy, de la unidad de policía de Zanja ... APARECIO MI MOVIL. Aún no lo creo pero así es. Agradezco en grado sumo el haber podido recuperar mi móvil”, apuntó este miércoles Osendi en su perfil de Facebook, donde en otras publicaciones había calificado de “inadmisible” calificó la actuación policial en su caso.

La periodista no dio más detalles de cómo la policía de La Habana pudo recuperar su celular y en los comentarios de su publicación, muchos usuarios le preguntaron que cómo lo hicieron.

Captura Facebook/Angela Julia Osendi Diaz

“Uy, qué suerte, yo perdí las esperanzas de que apareciera el mío hace rato”, comentó un internauta.

Otro usuario la felicitó por recuperar su equipo, ya que a él hace dos años le pasó lo mismo y nunca pudo recobrar lo que le robaron. “Felicidades!! Hace dos años a mí me robaron dos teléfonos y nada aún. Me alegro realmente que hayas podido recuperar tu teléfono! Pero estamos todos más que seguros el porqué lo pudiste recuperar!”, argumentó en su respuesta.

A pocos días del robo y asalto, Osendi en su red social calificó de “inadmisible” la actuación policial en su caso y se preguntó si hubiera sido igual la atención recibida si en lugar de ser un asaltada hubiese salido con un cartel de corte político o atacando a un dirigente.

“Convencida estoy que en cualquier ciudad del mundo existen viles ratas que viven del esfuerzo de los demás, tomando lo que no es suyo, pero lo que resulta inadmisible es que las fuerzas del orden que están para defenderte miren hacia otro lado y no hagan nada: nadie puede imaginar la impotencia que esta cubana siente”, escribió Osendi al inicio de una extensa publicación en Facebook en la que detalló la actuación policial.

En la enumeración Julita aludió a la larga espera por un patrullero tras reportar el incidente, el peloteo telefónico, la indolencia, la burocracia e incluso la insólita circunstancia de tener que detallar “el metro cuadrado exacto” en que ocurrió el asalto porque no estaba claro si era jurisdicción del municipio Centro Habana o de La Habana Vieja.

“Y ahora me pregunto yo, si en lugar de ser violentada a mi edad, hubiese salido con un cartel alentando a la sedición, atacando a un dirigente del gobierno, defendiendo a los presos políticos o a las damas de blanco ¿se hubiesen puesto a delimitar fronteras los jefes de la policía de los municipios ya mencionados o todo el cuerpo disponible de agentes y no agentes de la policía hubieran ido al lugar?… ¡y no precisamente a saludarme!”, cuestionó la periodista.

En el segmento final de su publicación, Julita Osendi manifestó su preocupación por la creciente ola de violencia en Cuba, de la que explica que le han dado fe numerosas personas que se le acercaron en los últimos días.

El asalto a la periodista ocurrió poco después de las 9 de la mañana del 17 de abril último, luego de salir de la Embajada de España en compañía de una amiga.

En su denuncia previa, la periodista describió al malhechor como un sujeto bien vestido con "enguatada rosada, bermudas claras, tenis, gorra y buenas gafas", que aparentemente estaba sentado contemplando el mar.